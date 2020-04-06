TRD Ultra

Торговая стратегия. Советник применяет в торговле 4 трендово-сеточные стратегии с различными параметрами. Тем самым обеспечивается распределение рисков по торговым объемам в рынке. Авторская система определения тренда и учет волатильности торгуемой пары позволяют автоматически подстраиваться советнику под настроения рынка. Используется автоматическая фиксация убытка при достижении заданной в настройках просадки. Доступно широкое количество фильтров сигналов, которые позволяют минимизировать ложные входы при разных ситуациях. Рабочий рынок: для большинства режимов боковой рынок, возможны настройки для ярко-выраженных сильных трендов.

Рабочий тайм-фрейм: большинство сетов использует Н1, но может быть и другой, в зависимости от настроек

Основные рабочие пары: EURUSD, USDCAD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF, AUDUSD, NZDUSD.

Дополнительные пары: EURAUD, AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD,GBPCAD,GBPNZD,CHFJPY

Описание параметров: подробное описание параметров и некоторые сеты будет приложены в обсуждениях. Здесь будет краткое описание логических блоков настроек. Параметры по умолчанию подходят для основных рабочих пар на H1.

Базово система использует систему определения фаз тренда рынка на двух тайм-фреймах, в настройках можно выбрать насколько глобально будет выбран тренд, жесткость его определения и разные дополнительные фильтры.

1.1. Общие параметры. Выбирается интерфейс, режим работы советника, включается фильтр консолидаций и балансовой линии. Можно задать измененный Magic.

1.2. Параметры риска. Можно выбрать количество стратегий, которые будут использоваться, можно включить функцию динамического лота, выбирается коэффициент риска, стоп-лосс по эквити, возможность перевести режим доработки текущих позици и остановки торговли, автоматический переход на отдых в новогодние праздники

2.1 Настройка фильтра балансовой линии. Здесь мы задаем дополнительный фильтр тренда, который связан с равновесной ценой - Pivot. Относительно неё мы выбираем предпочтительное направление в соответствии с сигналами базовой системы. Задается период для рассчета средней цены, зона, где мы будем входить по тренду и зона где мы будем торговать на возврат к среднему значению цены. Можно настроить на закрытие текущих позиций при пробое Pivot в обратную сторону и закрытие позиций при подхождении цены к равновесной.

2.2. Настраиваются параметры 4-й стратегии. Остальные 3 имеют предустановленные значения.

2.3 . Настройка параметров поведения советника при тех или иных плавающих просадках. Можно выбрать встроенные значения, либо задать свои, выбрать тип плавающей просадки. Данные просадки будут меняться автоматически пропорционально коэффициенту риска.

2.4. Настройка параметров волатильности. Настройка подстройки параметров рынка под волатильность рынка автоматически или в ручном режиме. Возможно настроить подстройку под волатильность различных диапазонов, ограничить входы максимальным внутридневным движением.

3.1. Возможность задавать допустимые интервалы времени, когда торговля может вестись

3.2. Возможность настроить советника в режим одиночных сделок со стопами в маркете. Либо в режиме сетки (Recovery) с рыночными стопам.

3.3. Можно корректировать сигнальную базу, входить только в точках потенцильного разворота, с расчетом на зараждающийся тренд, либо когда потенциальный тренд уже сформировался. Возможность выбрать тайм-фрейм основного тренда через сигнальную базу. И можно выбрать систему усреднений, по сигналам или просто через шаг.

3.4. Возможность торговать по маржинальным уровням, которые уже заложены для 10 стандартных пар, либо настроить свои уровни, на которые советник сможет ориентироваться при торговле и входить только около них.

3.5. Прочая индикативная информация, которая может помочь анализировать рынок и ситуацию на счете

Минимальный депозит:от 20000 USD/USD Cents

По вопросам настройки, сетам и выборам режимов можно обращаться ко мне, я подскажу.

