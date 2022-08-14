Торговая стратегия. Советник представляет собой преднастроенную версию своетника TRD Ultra. Применяет в торговле 4 трендово-сеточные стратегии с различными параметрами. Тем самым обеспечивается распределение рисков по торговым объемам в рынке. Авторская система определения тренда и учет волатильности торгуемой пары позволяют автоматически подстраиваться советнику под настроения рынка. Используется автоматическая фиксация убытка при достижении заданной в настройках просадки. Содержит 5 режимов работы, настройки фильтров в данной версии недоступны, для гибкой настройки торговых стратегий лучше использовать TRD Ultra. Рабочий рынок: для большинства режимов боковой рынок, возможны настройки для ярко-выраженных сильных трендов.

Рабочий тайм-фрейм: все режимы используют Н1

Основные рабочие пары: EURUSD, USDCAD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF, AUDUSD, NZDUSD.

Дополнительные пары: EURAUD, AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD,GBPCAD,GBPNZD,CHFJPY

Описание параметров: подробное описание параметров будет приложено в обсуждениях, сеты не предусмотрены, так как они выбираеются из настроек.

Базово система использует систему определения фаз тренда рынка на двух тайм-фреймах.

Минимальный депозит: от 20000 USD/USD Cents

По вопросам настройки, сетам и выборам режимов можно обращаться ко мне, я подскажу.



