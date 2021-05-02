MegaExpert Nikolay Ishchenko Experts

Простой, но эффективный, эксперт. Основан на работе семи стандартных индикаторах Вы можете менять настройки индикаторов. Дополнительно есть сеточная стратегия с мартингейлом, которая отключается по Вашему желанию. Вы можете подобрать настройки под свою стратегию. Есть функция торговли в обе стороны одновременно, при использовании сеточной торговли на каждый ордер открывается своя сетка/ Для каждого инструмента нужно подбирать настройки, если Вам трудно найти настройки, то напишите мне и я помог