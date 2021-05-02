Fisherman
- Experts
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- Version: 1.1
- Updated: 4 May 2021
- Activations: 5
Простой, но эффективный, эксперт.
Основан на работе трёх стандартных индикаторах MACD,WPR, BB.
Вы можете менять настройки индикаторов. Дополнительно есть сеточная стратегия с мартингейлом, которая отключается по Вашему желанию.
Вы можете подобрать настройки под свою стратегию.
Есть функция торговли в обе стороны одновременно, при использовании сеточной торговли на каждый ордер открывается своя сетка
Во вкладке "обсуждение" вложены настройки для пары eur/usd