MegaExpert

Простой, но эффективный, эксперт.

Основан на работе семи стандартных индикаторах

Вы можете менять настройки индикаторов. Дополнительно есть сеточная стратегия с мартингейлом, которая отключается по Вашему желанию.

Вы можете подобрать настройки под свою стратегию.

Есть функция торговли в обе стороны одновременно, при использовании сеточной торговли на каждый ордер открывается своя сетка/

Для каждого инструмента нужно подбирать настройки, если Вам трудно найти настройки, то напишите мне и я помогу Вам.

По умолчанию эксперт настроен для торговли на EUR/USD 5 минут



