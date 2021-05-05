MegaExpert
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Простой, но эффективный, эксперт.
Основан на работе семи стандартных индикаторах
Вы можете менять настройки индикаторов. Дополнительно есть сеточная стратегия с мартингейлом, которая отключается по Вашему желанию.
Вы можете подобрать настройки под свою стратегию.
Есть функция торговли в обе стороны одновременно, при использовании сеточной торговли на каждый ордер открывается своя сетка/
Для каждого инструмента нужно подбирать настройки, если Вам трудно найти настройки, то напишите мне и я помогу Вам.
По умолчанию эксперт настроен для торговли на EUR/USD 5 минут