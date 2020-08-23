Indicador dom cs

O indicador DonForex é uma das ferramentas mais utilizadas para traçar suporte e resistência automaticamente.

Ele traça os melhores níveis de suporte e resistência do gráfico em qualquer tempo. Isso ajuda você a ter uma visão mais amplas para fazer suas operações



As linhas pontilhadas são os pontos mais tocados pelo preço formando assim uma região de suporte ou resistência.

Ele também traça automaticamente linhas de tendências de alta (LTA) ou de baixa (LTB) nos dando oportunidade de compra e venda.

Outra coisa importante são o número de vezes que ele tocou naquela linha de S/R. Ele informa na etiqueta cinza o número exato. Quanto maior o número de toques, mais forte fica aquele região.



