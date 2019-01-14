Prof2

Торговый робот PROF2 не торгует по тренду.

Всем известно, что 80% времени рынок находится в боковом движении и лишь 20% это направленные движения.

Поэтому данный робот пытается поймать коррекции после сильных движений.

В данной версии не используется STOPLOSS, вместо этого типа ордера стоит другая защита от потерь.

Если, по мнению робота коррекции все- таки не случится, то позиции закрываются.

Параметр Stop  отвечает за контроль над рисками и закрывает все сделки, в том случае если плавающий убыток по счету равен данному параметру. Указывается в процентах от депозита.

 

Есть два варианты работы.

1.       Работа одним ордером по инструменту.

Консервативный вариант.  В работе будет использоваться только один ордер на один инструмент.

2.       Использование дополнительных ордеров.

Если уже есть открытый ордер и робот видит еще сигнал для входа, то он может войти еще несколько раз. Количество  ордеров выбирается вручную. Максимальное количество ордеров - 8. Лот «доливочных» ордеров так же выбирается вручную. Для каждого ордера отдельно.

 

Входные параметры:

magic  - Магическое число.

leverage  - Кредитное плечо. При выборе данного параметра нужно быть осторожным. При использовании только одного ордера в торговле при выборе leverage = 1, при депозите в 10 000 лот будет равен 0.1.  При депозите 1000, лот = 0.01.  Если в торговле будут использоваться дополнительные ордера, то лот каждого последующего ордера будет умножен на соответствующий коэффициент. Например, при   leverage = 1 и депозите в 7 500 и коэффициенте второго ордера равного 2, То лот первого ордера = 0.07, а второго 0.14.

 MA Один из фильтров выхода из сделки является MA.  Есть возможность выбрать ее период.

Deviation -  Так как советник ждет коррекции, то один из фильтров входа в рынок является отклонение в пунктах от среднего значения цены.

start_hour -  Час  начала торгов. Разные инструменты имеют разную степень активности в разное время. Есть возможность выбирать временные промежутки для торговли.

end_hour -  Час конца торговли.

 

order_2  Параметр типа bool. При выборе true, будет использоваться второй ордер.

order_2_KoofLot Коэффициент на который будет умножен стартовый лот.

 

order_3 Параметр типа bool. При выборе true, будет использоваться третий ордер.

order_3_KoofLot Коэффициент на который будет умножен стартовый лот.

order_4  Параметр типа bool. При выборе true, будет использоваться четвертый ордер.

order_4_KoofLot Коэффициент на который будет умножен стартовый лот.

order_5 Параметр типа bool. При выборе true, будет использоваться пятый ордер.

order_5_KoofLot Коэффициент на который будет умножен стартовый лот.


Stop  Указывается в процентах от депозита. Если средства просаживаются на данный уровень, то ордера закрываются

Файлы настроек для консервативной работы и работы с использованием «доливочных» ордеров вы можете получить у меня, написав мне в личные сообщения.


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Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Gold Grail Expert1
Chun Xiang Chen
Experts
Gold Grail Expert (GGE for short) adopts a unique design to follow the trend of gold fluctuations. When the price of gold goes to one side, the program will open orders in the intermittent of callback trend. Meanwhile, GGE adopts multiple filtering methods including Bollinger Bands, RSI, ADX and DeMarker to improve the accuracy of the signal for trade. Each order has Stop-loss and Profit-take setting automatically to effectively ensure the profit. Foreign exchange is a high risk market. Most in
Iberian EA Ultimate FX H4
Miquel Cirera Mato
Experts
Iberian EA Ultimate - FX H4 is a fully automatic professional Forex expert advisor. This EA trades according to trends (NO scalping, NO martingale) This EA combines various strategies to verify the possibility of a trend and a series of global validations to give the final approval to the opening of the order Despite its complexity, detecting trends is not always the greatest difficulty, it is also necessary to know when to close the operation. In this case, the success of the EA is supported b
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