Торговый робот PROF2 не торгует по тренду.

Всем известно, что 80% времени рынок находится в боковом движении и лишь 20% это направленные движения.

Поэтому данный робот пытается поймать коррекции после сильных движений.

В данной версии не используется STOPLOSS, вместо этого типа ордера стоит другая защита от потерь.

Если, по мнению робота коррекции все- таки не случится, то позиции закрываются.

Параметр Stop отвечает за контроль над рисками и закрывает все сделки, в том случае если плавающий убыток по счету равен данному параметру. Указывается в процентах от депозита.

Есть два варианты работы.

1. Работа одним ордером по инструменту.

Консервативный вариант. В работе будет использоваться только один ордер на один инструмент.

2. Использование дополнительных ордеров.

Если уже есть открытый ордер и робот видит еще сигнал для входа, то он может войти еще несколько раз. Количество ордеров выбирается вручную. Максимальное количество ордеров - 8. Лот «доливочных» ордеров так же выбирается вручную. Для каждого ордера отдельно.

Входные параметры:

magic - Магическое число.

leverage - Кредитное плечо. При выборе данного параметра нужно быть осторожным. При использовании только одного ордера в торговле при выборе leverage = 1, при депозите в 10 000 лот будет равен 0.1. При депозите 1000, лот = 0.01. Если в торговле будут использоваться дополнительные ордера, то лот каждого последующего ордера будет умножен на соответствующий коэффициент. Например, при leverage = 1 и депозите в 7 500 и коэффициенте второго ордера равного 2, То лот первого ордера = 0.07, а второго 0.14.

MA – Один из фильтров выхода из сделки является MA. Есть возможность выбрать ее период.

Deviation - Так как советник ждет коррекции, то один из фильтров входа в рынок является отклонение в пунктах от среднего значения цены.

start_hour - Час начала торгов. Разные инструменты имеют разную степень активности в разное время. Есть возможность выбирать временные промежутки для торговли.

end_hour - Час конца торговли.

order_2 Параметр типа bool. При выборе true, будет использоваться второй ордер.

order_2_KoofLot Коэффициент на который будет умножен стартовый лот.

order_3 Параметр типа bool. При выборе true, будет использоваться третий ордер.

order_3_KoofLot Коэффициент на который будет умножен стартовый лот.

order_4 Параметр типа bool. При выборе true, будет использоваться четвертый ордер.

order_4_KoofLot Коэффициент на который будет умножен стартовый лот.

order_5 Параметр типа bool. При выборе true, будет использоваться пятый ордер.

order_5_KoofLot Коэффициент на который будет умножен стартовый лот.





Stop Указывается в процентах от депозита. Если средства просаживаются на данный уровень, то ордера закрываются

Файлы настроек для консервативной работы и работы с использованием «доливочных» ордеров вы можете получить у меня, написав мне в личные сообщения.



