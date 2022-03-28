FXEAtrendArbitrage

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1、原理介绍

  FXEA trendArbitrage 是一个完全自动化交易（外汇交易机器人），主要产品一篮子交叉货币兑交易。该策略基于货币价值回归水平为依据,不使用滞后指标,毫秒级别运算处理每个有利可图 入口点，周期性历史数据采用高通分布统计算法，以此为逻辑。每个订单具备固定（隐藏）止赢损，特殊行情会自动启用动态分段算法来获取最大的利润（在之前发布的金盒EA8.3版本的基础上改版而来，现沿用趋势加套利策略算法实现策略组核心）。发挥其最大的优势，支持最低额100美金运行，在固定lot实现趋势加套利模式上能与人工和自动交易结合，可实现账户多元化模式交易和日内交易。


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此 EA 对点差、滑点或任何其他经纪商相关变量不敏感;

仅使用推荐的配对;


2、EA参数设置

         

  1. Magic
  2. lot
  3. Stop loss
  4. Stop surplus
  5. SymbolPrefix    xEURUSD    "x"
  6. SymbolSuffix    EURUSDx    "x"
  7. Comment
  8. Order conditions


3、EA运行环境建议

支持各种经纪商对交易点差无要求限制（个人交易建议使用ECN经纪商账号交易成本底能实现利润的最大化）；

全自动模式下运行过程建议使用VPS确保长期交易的稳定性及持久的盈利性；

人工交易模式下无限制；


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