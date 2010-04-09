Raptor Expert Advisor

Советник Raptor Expert Advisor убыточные позиции выводит в прибыль с помощью открытия однонаправленной позиции с увеличенным лотом.


Торговая стратегия

Советник предназначен для торговли на трендовом ом рынке, для этого специально подбираются соответствующие валютные пары. Советник торгует с рынка в зависимости от направления тренда.

Первый ордер выставляется по следующим правилам:

  • Если свеча бычья на таймфреймах Н4, W1 и MN1 выставляется ордер на покупку;
  • Если свеча медвежья на таймфреймах Н4, W1 и MN1, выставляется ордер на продажу;
  • Если цена пошла против нас, через указанное расстояние Step открывается однонаправленный ордер с объемом, увеличенным на коэффициент KLot, до максимального лота MaxLot;
Открытые позиции закрываются:

  1. 1. по профиту Profit или убытку Loss в валюте депозита.
  2. 2. по уровням TakeProfit и StopLoss.
  3. 3. при достижении Profit1 крайними ордерами.


    Настройки

    • Symb1 - наименование символа 1
    • Symb2  - наименование символа 2
    • Symb3  - наименование символа 2

    Торговый объем

    • Lots - торговый объем;
    • KLot - умножение лота;
    • MaxLot - максимальный лот.

    Закрытие позиции

    • Loss - убыток в валюте;
    • Profit - прибыль в валюте.
    • Profit1 - прибыль в валюте для крайних ордеров.
    • Loss -  убыток в валюте.

      Установка позиции

      • StopLoss - стоп-лосс ордера;
      • TakeProfit - тейк-профит ордера;
      • Step - расстояние между ордерами;
      • KStep - увеличение шага ордеров
      • Slip - проскальзывание;
      • Count - число ордеров когда закрываем по профиту крайние ордера

















