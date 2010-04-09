Raptor Expert Advisor
- Experts
- Andrey Kornishkin
- Version: 1.0
- Activations: 5
Советник Raptor Expert Advisor убыточные позиции выводит в прибыль с помощью открытия однонаправленной позиции с увеличенным лотом.
Торговая стратегия
Советник предназначен для торговли на трендовом ом рынке, для этого специально подбираются соответствующие валютные пары. Советник торгует с рынка в зависимости от направления тренда.
Первый ордер выставляется по следующим правилам:
- Если свеча бычья на таймфреймах Н4, W1 и MN1 выставляется ордер на покупку;
- Если свеча медвежья на таймфреймах Н4, W1 и MN1, выставляется ордер на продажу;
- Если цена пошла против нас, через указанное расстояние Step открывается однонаправленный ордер с объемом, увеличенным на коэффициент KLot, до максимального лота MaxLot;
- 1. по профиту Profit или убытку Loss в валюте депозита.
- 2. по уровням TakeProfit и StopLoss.
- 3. при достижении Profit1 крайними ордерами.
Настройки
- Symb1 - наименование символа 1
- Symb2 - наименование символа 2
- Symb3 - наименование символа 2
Торговый объем
- Lots - торговый объем;
- KLot - умножение лота;
- MaxLot - максимальный лот.
Закрытие позиции
- Loss - убыток в валюте;
- Profit - прибыль в валюте.
- Profit1 - прибыль в валюте для крайних ордеров.
Установка позиции
- StopLoss - стоп-лосс ордера;
- TakeProfit - тейк-профит ордера;
- Step - расстояние между ордерами;
- KStep - увеличение шага ордеров
- Slip - проскальзывание;
- Count - число ордеров когда закрываем по профиту крайние ордера