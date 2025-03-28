Golden King Expert Advisor
- Experts
- Andrey Kornishkin
- Version: 1.0
- Activations: 10
Советник Golden King Expert Advisor убыточные позиции выводит в прибыль с помощью открытия однонаправленной позиции с увеличенным лотом.
Торговая стратегия
Советник предназначен для торговли на спокойном рынке. Возможно ручное открытие позиций. Пара XAUUSD, ТФ М5.
Первый ордер выставляется по следующим правилам:
- Если свеча бычья на текущем таймфрейме выставляется ордер на продажу;
- Если свеча медвежья на текущем таймфрейме, выставляется ордер на покупку;
- Если цена пошла против нас, через указанное расстояние Step открывается однонаправленный ордер с объемом, увеличенным на коэффициент KLot.
- по профиту Profit или убытку Loss в валюте депозита.
- по уровням TakeProfit и StopLoss.
- при достижении значения Profit в валюте депозита.
- по трейлингстопу.
Настройки
Торговый объем
- Lots - торговый объем.
- KLot - умножение лота.
- MaxLot - максимальный лот.
- Risk - риск в процентах от баланса.
Закрытие позиции
- TrailingStop - трейлингстоп.
- Profit - прибыль в валюте.
Установка позиции
- StopLoss - стоп-лосс ордера.
- TakeProfit - тейк-профит ордера.
- Step - расстояние между ордерами.
- KStep - увеличение шага ордеров.
- Trades - число открытых ордеров.