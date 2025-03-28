Golden King Expert Advisor

Советник Golden King Expert Advisor убыточные позиции выводит в прибыль с помощью открытия однонаправленной позиции с увеличенным лотом.


Торговая стратегия

Советник предназначен для торговли на спокойном рынке. Возможно ручное открытие позиций. Пара XAUUSD, ТФ М5.

Первый ордер выставляется по следующим правилам:

  • Если свеча бычья на текущем таймфрейме выставляется ордер на продажу;
  • Если свеча медвежья на текущем таймфрейме, выставляется ордер на покупку;
  • Если цена пошла против нас, через указанное расстояние Step открывается однонаправленный ордер с объемом, увеличенным на коэффициент KLot.
Открытые позиции закрываются:

  1.  по профиту Profit или убытку Loss в валюте депозита.
  2.  по уровням TakeProfit и StopLoss.
  3.  при достижении значения Profit в валюте депозита.
  4.  по трейлингстопу.


    Настройки


    Торговый объем

    • Lots - торговый объем.
    • KLot - умножение лота.
    • MaxLot - максимальный лот.
    • Risk - риск в процентах от баланса.

    Закрытие позиции

    • TrailingStop - трейлингстоп.
    • Profit - прибыль в валюте.

      Установка позиции

      • StopLoss - стоп-лосс ордера.
      • TakeProfit - тейк-профит ордера.
      • Step - расстояние между ордерами.
      • KStep - увеличение шага ордеров.
      • Trades - число открытых ордеров. 




