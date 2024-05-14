Doushoku samourai

Description des paramètres :

Doushoku samourai est un robot trading adapté pour du trading semi-automatisé.
Il utilise une moyenne mobile pour déterminer les ordres qu'il doit passer.
Si le prix actuel est au-dessus de la moyenne mobile, il achète.
Si le prix actuel est en-dessous de la moyenne mobile, il vend.
Le calcul du take-profit (ou target) est déterminée en points (0.1 PIP).
Il est le résultat de la différence entre un prix choisi nb bougies dans le passé et le prix de la dernière bougie clôturée (seuls le open et le close sont considérés).

Voici la liste des paramètres:

periodeMA(int) : La période utilisée pour la moyenne mobile.

nombreDeBougiePourLeCalculDeLa Target(int) : Ce paramètre désigne le nombre de bougie qu'il faudra remonter dans le passé pour obtenir le prix de début. Le prix de fin est le prix actuel.

denominateurPourLeCalculDeLaTa rget(double): Il divise la target pour obtenir le stop-loss.

minTarget(int) : Nombre minimum de points requis pour passer un ordre.

autoriserVente(bool): Permet au robot de passer des ordres de vente.

autoriserAchat(bool): Permet au robot de passer des ordres d'achat.

slTpRatio(double): Permet de définir le stop loss en proportion du tp. exemple : pour  slTpRatio : 1.15, sl=1.15*tp

volumeParTrade(double): Volume d'une position.

nombreMaxDePosition(int): Nombre maximum de positions ouvertes simultanément.

PETITE ASTUCES : 

Toujours lancer le robot dans le sens de la tendance définit suivant le time frame.

Durée maximun recommandé 1 semaine.

Pour toutes questions https://www.instagram.com/scalpingcrypto666?igsh=b24waDYwNDBrZGpi ou 

  • scalpingcryptomonnaie@gmail.com


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Wenham
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Wenham 2024.06.25 10:34 
 

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