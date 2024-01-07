Golden Trang
- Experts
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- Version: 2.26
- Activations: 5
Golden Trang
The EA for scalping
- single trade
- short SL (10pips)
- use virtual trailing/SL for all brokers
- works good on LP, ECN brokers (low slippage)
- works good for M30/H1
- works good gor EURUSD-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY (Asia to US session) - XAUUSD (should be on US Session) -> change the time for run . defauls setting for timezone like ICmarkets
- defauls ratio : 0.1/$200 (0.5/$1000) -> cut loss 5% each -> you can change to 0.2/$1000 if you want to run for prop firm
- required for Borkers : low slippage (payoff around 10pips, so slippage maximum 5 pips will good for EA)
live signal on LP : Golden Trang
Video of Backtesting :
support : @goldentrang