Golden Trang

Golden Trang

The EA for scalping

- single trade

- short SL (10pips)

- use virtual trailing/SL for all brokers

- works good on LP, ECN brokers (low slippage)

- works good for M30/H1

- works good gor EURUSD-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY (Asia to US session) - XAUUSD (should be on US Session) -> change the time for run . defauls setting for timezone like ICmarkets

- defauls ratio : 0.1/$200 (0.5/$1000) -> cut loss 5% each -> you can change to 0.2/$1000 if you want to run for prop firm

- required for Borkers : low slippage (payoff around 10pips, so slippage maximum 5 pips will good for EA)

live signal on LP : Golden Trang 

Video of Backtesting : 

support : @goldentrang

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