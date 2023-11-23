Scalping Gold HFT
- Experts
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- Version: 1.12
- Activations: 10
Recommendation
- Currency pair:XAUUSD ,US30
- Timeframe: M30
- Minimum deposit: 50,000 USDcent or 500USD
- Account Type: Cent (lot start 0.01) or ECN ,Low Spreads
- Account Type Trade: LOW Spreads
Setting
- LOT =ex. Balance 1000 lot 0.01 = set 1
- Trailing Start= Trailing Start pip
- Trailing Stop= Trailing Stop
- Trailing Step= Trailing Step
- SL= SL
- Tick=Tick per sec > tick Value
- Sec=Sec per Pip
- Pip= Pip per Sec
- Profit close percent= Profit percent Balance Close Order
- Slippage= Slippage
- MAX_Spread= MAX_Spread
Settings defualt for XAUUSD ,Please Optimize for Currency pair Trade.
Specificatins:
- Please Optimize for Currency pair Trade