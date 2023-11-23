Scalping Gold HFT

Recommendation
  • Currency pair:XAUUSD ,US30
  • Timeframe: M30
  • Minimum deposit: 50,000 USDcent or 500USD
  • Account Type: Cent (lot start 0.01) or ECN ,Low Spreads
  • Account Type Trade: LOW Spreads

Setting

  • LOT =ex. Balance 1000 lot 0.01 = set 1
  • Trailing Start= Trailing Start pip
  • Trailing Stop= Trailing Stop
  • Trailing Step= Trailing Step
  • SL= SL
  • Tick=Tick per sec > tick Value
  • Sec=Sec per Pip
  • Pip= Pip per Sec
  • Profit close percent= Profit   percent   Balance Close Order
  • Slippage= Slippage
  • MAX_Spread= MAX_Spread
Settings defualt for XAUUSD ,Please Optimize for Currency pair Trade.

Specificatins:

  • Please Optimize for Currency pair Trade



Recommended products
Aurum Alpha V
Ivan Pochta
4.56 (9)
Experts
>> Announcements Channel << Live Signal #1 Exclusive Bonus: All buyers receive special access to FX Monitor ( product page >> , contact me for more info) — an advanced monitoring and analytics service for your MT4/MT5 trading accounts. Track performance, analyze results, and manage your portfolio with professional-grade tools included with your purchase. Aurum Alpha V is a professional 8 -in-1 multi-strategy Expert Advisor designed exclusively for Gold (XAUUSD) . The system is built as a plug &
Xau Repulsion Field
Napat Puangjunkum
Experts
XAU REPULSION FIELD AI  Repulsion Field Dynamics - Limit orders placed at the exact mathematical center of market repulsion. Xau Repulsion Field AI  is a state-of-the-art pending-order trading engine that views traditional "support and resistance" not as walls, but as "magnetic repulsion fields." When the market approaches these zones, it gets repelled with multiplying force. By utilizing our proprietary Repulsion Core algorithms (ATR-modified Deviation Envelopes), the EA calculates the exact
Kings Blade
Kittichamp Masong
Experts
King's Blade GT_PRO Trading Engine King's Blade GT_PRO is an automated trading system (EA) designed for hybrid profitability. It is built to maximize profits during strong trending conditions (Trend Following) while intelligently surviving and recovering from adverse market reversals (Smart Recovery). It features the safest step-by-step trailing stop system and a sleek, easy-to-read dashboard. Key Features and Advantages ️ Relay Point Staircase (Trailing Stop): Say goodbye to getting stop
Xerxes Quantum Vanguard
Napat Puangjunkum
Experts
Xerxes Quantum Vanguard The Omni-Asset Hybrid Daily Action System (Trend + Mean Reversion | Multi-Asset ATR Logic | Quantum Dashboard)  Conquer Every Market Condition Xerxes Quantum Vanguard is not a single-strategy robot. It is a dual-core Hybrid Trading System- engineered for the active trader who demands daily market action. By seamlessly combining Trend Breakout- and Mean Reversion- algorithms, Xerxes adapts to whatever the market throws at it. Built from the ground up to support multiple
Master Blue Gold
Metab Alghnam
Experts
Master Blue Gold EA Overview Master Blue Gold EA is an automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe . The EA uses an advanced Stop-Reverse trading mechanism that continuously follows market movement with a dynamic opposite pending stop order. It is designed for traders who prefer a simple and disciplined trading system without martingale or grid strategies. Main Features • Designed for XAUUSD • Optimized for M1 timeframe • Fixed lot size • Dynamic Stop-Re
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Experts
TamNguyen AOS EA — The Next-Generation Multi-Symbol Intelligence for EUR Pairs I am TamNguyen AOS EA — an automated trading system designed for traders who seek stability, discipline, and precision when trading EURUSD, EURCAD, and USDCAD. I am built upon a refined combination of the Andean Oscillator, Moving Averages, and an advanced probability-based market filter, allowing me to adapt to every market shift, big or small. I do not chase noise. I do not trade randomly. I wait — I analyze — and
Plutus Golden Vault Mech
Napat Puangjunkum
Experts
PLUTUS GOLDEN-VAULT MECH AI  Single-Shot Probability Engine & Safe Recovery Protocol Plutus Golden-Vault Mech  is an ultra-secure, highly precise Expert Advisor designed for traders and Prop Firm candidates who despise Grid and Martingale systems. Inspired by Plutus, the Greek God of Wealth and protector of the golden vault, this EA is built on the philosophy of "Quality over Quantity". If you are tired of EAs that open 20 trades at once and hold your account hostage in deep drawdown, Plutus
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
Qilin Imperial Grid Gold Mech
Napat Puangjunkum
Experts
QILIN IMPERIAL-GRID GOLD MECH  H1 SuperTrend Smart Grid with Crash Protection Qilin Imperial-Grid Gold Mech  is an advanced trend-following Smart Grid Expert Advisor. Inspired by the "Qilin" (Kirin), the ancient mythical creature that brings immense wealth and divine protection, this EA is designed to safely accumulate profit while avoiding catastrophic market crashes. While traditional grid systems are extremely dangerous and often blow accounts when the market trends strongly against them,
AurexGrid
Shu Kai Shang
Experts
AurexGrid – Intelligent Trend-Grid Trading System for Gold AurexGrid is a smart trend-grid trading system specifically engineered for the gold market, making it highly effective for high-volatility instruments like XAUUSD. By integrating multi-dimensional market recognition with dynamic position management, the system maintains stable performance in both trending and ranging markets, perfectly balancing profitability with strict risk control. Core Features: Intelligent Trend Recognition: Automat
Safe Gold Trend Pro
Patrick Deslauriers
Experts
Gold Trend Strength Pro Gold Trend Strength Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on the M15 timeframe . The EA combines trend analysis, market strength detection, volatility filters, and dynamic risk management to identify high-probability trading opportunities while avoiding unnecessary market exposure. Main Features Designed exclusively for XAUUSD / Gold Recommended timeframe: M15 Trend-following strategy with market strength analysis Vol
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
Meta Quant Grid Master
Savaliya Raj
Experts
Meta Quant Grid Master Telegram:  t.me/rajjthealgotrader   Meta Quant Grid Master is a next-generation algorithmic trading system designed to intelligently navigate market cycles using adaptive position management and precision-based execution. Built for traders who demand consistency, control, and performance , this EA combines structured trade sequencing with advanced risk management to deliver optimized results across varying market conditions. Core Concept (Smart but Protected) The sys
Xau Sphinx Immortal Grid
Napat Puangjunkum
Experts
XAU SPHINX IMMORTAL GRID  Trend-Intelligent Gold Grid Engine with 7-Layer Aegis Shield Xau Sphinx Immortal Grid  is the ultimate fusion of Bollinger Band + Moving Average Trend Following- and Smart Grid Recovery, engineered exclusively for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe.  Inspired by the legendary Mosquito EA's trend-detection core and supercharged with our proprietary Basket Take-Profit Engine, 7-Layer Aegis Shield, and 6-Rule Smart Scalp Exit System, this EA transforms gold volatility i
GoldPulse X EA
Yonathan Erkihun Brihun
Experts
Apex Gold Scalper EA   is a high-performance MetaTrader 5 expert advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) with precision and consistency. Built using advanced market logic, trend filtering, and execution optimization, this EA focuses on capturing small, high-probability moves. Fully automated trading Optimized for real tick data (100% quality) High win-rate strategy with controlled risk Designed for fast execution environments Works 24/5 with minimal monitoring This syst
TrendScalperM5 Pro
Allan Mabele
Experts
TrendScalper M5 Pro – Continuous M5 Basket Scalping System TrendScalper M5 Pro is an advanced automated trading system designed around a simple but powerful concept: follow the direction of the most recently closed M5 candle, continuously participate in market momentum, and intelligently scale into winning trades while protecting accumulated profits. The EA operates using pure price action without complex indicators for entry signals. Every trading decision begins with the direction of the previ
Gold Quantum Princess 786K
Shoheb Iqbal
Experts
Quantum Princess is a professional-grade, fully automated Expert Advisor built for MetaTrader 5, designed specifically for Gold (XAUUSD) and major FX pairs. It operates on a fundamentally different philosophy to most retail EAs on the market. Rather than firing trades based on a single indicator crossover or a basic moving average signal, Quantum Princess uses an eight-factor confluence scoring engine to build a complete picture of current market conditions before committing any capital. The EA
Ema Gold Matrix
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
EMA GOLD MATRIX v1.00 — Expert Advisor for XAUUSD | MetaTrader 5 EMA Gold Matrix is ​​a 100% automated Expert Advisor, developed exclusively for trading the XAU/USD (Gold) pair on MetaTrader 5. Its core combines an exponential moving average crossover system (EMA 20/50) with the ADX indicator to identify real trends and avoid trading in sideways markets, a major cause of losses in grid trading systems. How does it work? The EA only opens trades when two conditions are met simultaneously: the
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
Experts
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
GoldSpire MT5
Mohamed Gaith Mouzeik
5 (3)
Experts
GoldSpire MT5 is a professional Grid and Basket Expert Advisor for MetaTrader 5, developed for trading XAUUSD / Gold. The EA combines controlled grid management, adaptive market filters and integrated protection features to manage trading cycles in a structured and risk-aware way. GoldSpire MT5 is not designed as a simple grid robot that opens positions continuously. The EA analyzes the current market environment and adapts its behavior to different market regimes. In calmer market phases, it ca
Gold Liquidity Hunter MT5
Joel Wilbert Msigwa
Experts
Gold Liquidity Hunter MT5 About Gold Liquidity Hunter MT5 Gold Liquidity Hunter MT5 is a professional automated Expert Advisor developed specifically for XAUUSD (Gold) trading on the H1 timeframe. The EA uses liquidity sweep analysis and price reclaim logic to identify potential market opportunities around important price levels before executing trades automatically. Built for traders who prefer a structured, rule-based approach, Gold Liquidity Hunter MT5 focuses on market behavior, liquidity mo
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
GoldEdge AI Gold Pullback
Michael O'neil Brown
Experts
GoldEdge AI Gold Pullback is an automated Expert Advisor built for XAUUSD / gold trading on MetaTrader 5. The strategy focuses on pullback entries using higher-timeframe trend and regime filters. It is designed to trade gold only, with risk controls and daily trade limits built into the input panel. GoldEdge AI uses a basket-style trade set. When a valid setup appears, the EA can split the entry into multiple positions on the same gold symbol. Each trade set is managed with predefined stop-loss
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Eldorado Scalper: A Premium Algorithm for Trading XAUUSD Eldorado Scalper is a multidimensional algorithmic system designed for selective gold trading (XAUUSD) on the M5 timeframe. The approach is based on market matrix analysis, which combines price dynamics, momentum, volatility, liquidity, and session structure. Trading Logic Live Signal The system doesn't react to chaotic movements, but filters out market noise. Its goal is not to maximize the number of trades, but to pinpoint structured opp
TrendMind
Masoud Poortorab
Experts
Launch Offer: TrendMind is 199$ until November 15th. After that, the full license will be $499 USD. Get it now while it’s open — next week it becomes premium. Presets and Instruction TrendMind — The Gold Trader That Thinks Gold doesn’t follow rules. It breathes, it fakes, it explodes — and TrendMind AI was built to understand that. This is not a grid. This is not a martingale. This is not an over-optimized "perfect backtest curve". It’s an adaptive, semi-HFT decision engine that reads volatilit
Titan Trend Architect
Napat Puangjunkum
Experts
TITAN TREND ARCHITECT — The Ultimate Strategy Builder EA "Don't just buy an EA. Buy the Blueprint. Build Your Own Edge." > Inspired by the market's leading Strategy Builder EAs, but forged with TumWebTH's unmatched Aegis Shield technology. Are you tired of buying black-box Expert Advisors where you have no control over the entry logic? Titan Trend Architect- changes the game. It is a No-Code Strategy Builder- that allows you to Mix & Match Entry Triggers, Trend Filters, and Exit Logic direct
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicators
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
XAU Daedalus Quantum Mind
Napat Puangjunkum
Experts
XAU DAEDALUS QUANTUM MIND  CCI + Parabolic SAR Adaptive Intelligence (No Grid / No Martingale) XAU Daedalus Quantum Mind  is an adaptive, AI-inspired Expert Advisor that combines the legendary power of CCI (Commodity Channel Index) and Parabolic SAR with an intelligent "Quantum Neural" layer that dynamically adjusts trade parameters based on real-time market conditions. Named after Daedalus, the greatest architect and inventor of Greek mythology, this system builds an intricate "Labyrinth" of
Buyers of this product also purchase
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Experts
AiQ Gen 2 - Precision Pending-Order Intelligence for Fast-Moving Markets. AiQ Gen 2 is built to identify developing market movement, prepare before the opportunity fully unfolds, and position with precision through intelligent pending orders. Instead of waiting until price has already reached the intended entry area, AiQ analyzes current market structure, direction, timing, volatility, and expansion potential before deciding where an order should be placed. It prepares before the move, but only
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Experts
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Experts
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Experts
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
Gold Catalyst Evolution V6.0 - MQL5 Market Description Gold Catalyst Evolution V6.0 Automated Dual-Engine Gold Trading System for MetaTrader 5 1. Product Overview Gold Catalyst Evolution V6.0 is a fully automated Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD and other broker symbols containing XAU or GOLD. Version 6.0 combines two independent trading engines inside one Expert Advisor. Each engine evaluates market conditions separately and uses its own fixed lot size, magic number, position own
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Experts
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
Experts
SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Experts
Scalp Master Expert Advisor is a fully automated trading system designed for scalping strategies in trending market conditions. It is built to identify short-term trading opportunities in liquid markets while maintaining a strong focus on trade quality and risk control. The EA is suitable for traders who prefer a systematic and rule-based approach without manual intervention. Recommended Pairs: XAUUSD & BTCUSD It performs best on instruments with tight spreads and strong liquidity, including: XA
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experts
Sorry for the excellent 340% p.a. performance! Yes, you read that right: these 340% p.a. backtest results are almost indecently good. But please don’t get me wrong – this is not a marketing trick, but the result of clean programming and honest backtests. Of course, such dream returns are not realistically sustainable forever, since after a few years, any EA in backtesting eventually hits the lot size limits. Still: Stealth 150 DE40 shows what’s possible when you simply let the algorithm d
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
Experts
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
PivotStorm
Li Yin Fang
Experts
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Experts
SD Gold HFT Scalper EA is an advanced, high-frequency trading system designed specifically for extreme volatility and fast market execution. Unlike traditional Expert Advisors that rely on delayed OHLC (Open, High, Low, Close) candlestick data, this system operates entirely on pure, raw tick data . By monitoring micro-movements in the bid and ask prices, it identifies and capitalizes on explosive momentum bursts before they register on standard charts. While optimized for Gold (XAUUSD) , this E
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
Experts
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Experts
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Trader Dream 02
Marco Stacchiotti
Experts
THE MAIN IDEA. First of all, this is the second of an EA family, based on same strategy applied to different indicators.  This means that the same strategy and same money management is applied to different indicators with spread main filtering. All EAs are sensitive to TF, please optimize H4, H1, M30. There is great difference. Final goal is to design an EA with higher success rate possible, with lowest losses overall.  This peculiarity, will grow confidence in EA usage, for long term satisfa
Trader Dream 01
Marco Stacchiotti
Experts
THE MAIN IDEA. First of all, this is the first of an EA family, based on same strategy applied to different indicators.  This means that the same strategy and same money management is applied to different indicators with spread main filtering.   All EAs are sensitive to TF, please optimize H4, H1, M30. There is great difference. Final goal is to design an EA with higher success rate possible, with lowest losses overall.    This peculiarity, will grow confidence in EA usage, for long term sati
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Experts
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
More from author
LR Hedging Multiply
Sahutchai Theppikul
Experts
Recommendation Currency pair:EURUSD GPBUSD AUDUSD AUDCAD NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD AUDCHF AUDJPY EURAUD EURCAD EURCHF Timeframe: M30,H1,H4 Minimum deposit: 10,000 USDcent Account Type: Cent (lot start 0.01) Account Type Trade: Hedge,Free Swap Setting                      Hedging Setting LOT_Percent_Balance    :  Percent Balance Near_PIP        :  Near Martingale (different each Currency pair) Time_Frame        : Time Frame Hedging Martingale_Normal    : Martingale Multiply Close_All_Profit_
Filter:
No reviews
Reply to review