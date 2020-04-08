Singal Engulfing Candle

Indicador: Engulfing Candle Strategy

 El indicador "Engulfing Candle Strategy"! Este indicador personalizado para MetaTrader 4 identifica y resalta automáticamente las formaciones de velas "Engulfing", una poderosa señal técnica utilizada por traders de todo el mundo.

¿Qué es una vela "Engulfing"? Una vela "Engulfing" es una formación de dos velas consecutivas en un gráfico de precios. La primera vela es más pequeña y está completamente contenida dentro del rango de la segunda vela, que es significativamente más grande. Esto indica un cambio potencial en la dirección del mercado.

Cómo Funciona:

  • Flechas de Compra (Verde): El indicador traza flechas verdes en el gráfico cuando detecta una formación de vela "Engulfing" alcista. Esto sugiere una posible oportunidad de compra.

  • Flechas de Venta (Azul): Se dibujan flechas azules cuando se identifica una formación de vela "Engulfing" bajista. Esto indica una posible oportunidad de venta.

  • Tienes la libertad de personalizar el indicador ajustando los colores de las flechas 

Personalización Flexible: Tienes la libertad de personalizar el indicador ajustando el parámetro "Body_Candle_pips" para establecer el tamaño mínimo del cuerpo de la vela que consideras como "Engulfing".

Las formaciones de velas "Engulfing" a menudo indican un cambio en la tendencia actual del mercado. Los traders utilizan esta señal para identificar posibles puntos de entrada y salida.

Nota: Asegúrate de realizar pruebas en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real para familiarizarte con su funcionamiento y ajustes.



Recommended products
MACD Divergence Finder
Segundo Calvo Munoz
Indicators
MACD Divergence Finder Indicator will help you to find Divergences between your typical MACD values and the Chart Prices as potential points of actual Trend Reversion or Pull Backs to increase your positions as per the current Trend. Indicator Windows draws MACD value and Divergence arrows but not MACD Signal as it is not considered relevant to detect this kind of Classic Divergences. In some computer/VPS with old microprocessors or low RAM size, when you launch this Indicator (attach it, change
Mr Beast Sniper
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
Asesor Experto "Sniper FX": Precisión Milimétrica para Tus Operaciones El asesor experto "Sniper FX" redefine la precisión en el trading automatizado al ofrecer un enfoque estratégico centrado en pocas, pero extraordinariamente precisas, entradas en el mercado. Inspirado por la agudeza de un francotirador, este asesor experto utiliza algoritmos avanzados para identificar oportunidades óptimas de compra y venta, maximizando el potencial de beneficios mientras minimiza la exposición al mercado.
FREE
Ultimate Pattern Builder Indicator
NIKO TORI
Indicators
Ultimate pattern builder indicator Allows you to build any pattern with up to 3 candlesticks (+ special fourth). This indicator is special because you can create any pattern you want, by modifying body and both wicks separately to your needs. If you ever wanted to create your own patterns , or just adjust any known popular pattern, then this is perfect for you. With this indicator you can learn how to build candles, testing it in strategy tester and get marked new candles on realtime charts, ho
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicators
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Indicators
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Push alert touch MA Moving Average
Marta Rodriguez Ruiz
Indicators
Indicator that alerts by push  notification to the mobile phone or by alert on the platform of the touch of the candle with the selected average. The alarm can be set to receive "x" seconds before the candle closes. Specially suitable for those who cannot or want to spend a lot of time in front of the screens to see a movement start from a moving average and therefore miss the movement. You can configure any average method and the time to receive the alert before the candle closes.
GS trendS
Aleksander Gladkov
Indicators
GS trendS is a trend indicator that can be used for any Forex financial instrument. The indicator does not redraw and does not lag. Recommended timeframe H1. It is possible to select the trend algorithm settings {Only Open, Average Open/Close, Average High/Low} The color indicates the direction of the trend: yellow - direction can be SELL or BUY (S_B) blue - uptrend (BUY) red - downward trend (SELL) The indicator panel displays trend values of 5 timeframes for the current price level. The va
Custom Pattern Detector
Martin Eshleman
Indicators
Custom Pattern Detector Indicator This indicator lets you define your own custom pattern instead of the typical candlestick patterns. Everybody already knows about common candlestick patterns like the Doji pattern. This indicator is different though. The pattern you will define is a custom pattern based on CANDLE FORMATIONS . Once the indicator knows the pattern you want it to look for, then it will go through history on the chart and find matching patterns, make them visible to you, and calcula
FREE
Fair Value Gap FVG MT4
George Njau Ngugi
Indicators
A fair value gap (FVG) is a temporary price gap that occurs when the price of a stock or security is out of line with its fair value.   This gap is often caused by an imbalance between buyers and sellers. How it works Price imbalance When there is an imbalance between buyers and sellers, the price of a security can move too quickly. Price gap This creates an unadjusted area on the price chart, known as the fair value gap Price correction The price is often drawn back to the fair value gap, as i
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicators
Basic Theme Builder: Simplify Your Chart Customization Transform your trading experience with the   Basic Theme Builder   indicator, a versatile tool designed to streamline the customization of your chart's appearance on MetaTrader 4. This intuitive indicator offers a user-friendly panel that enables you to effortlessly switch between various themes and color schemes, enhancing both the visual appeal and functionality of your trading environment.  Free MT5 version The   Basic Theme Builder   in
FREE
Scalper Strike
Yaroslav Varankin
Indicators
works great with the trend, ideal for traders who trade using the scalping system. This is a pointer indicator. how to make deals. when the blue one appears, you need to open a trade to increase by 1 candle if the timeframe is m1 then for 1 minute, etc. if a red dot appears, you should make a deal to reduce it by 1 candle. Indicator signals appear along with a new candle; the working candle is the one on which the signal is located.
Ast ChartTheme Dark for MT4
Wataru Horino
Indicators
This indicator applies a dark theme to MetaTrader 4 charts. Designed for readability, it uses a calm color scheme to help reduce eye strain during long chart sessions. You can optionally apply the theme to all open charts at once. After applying, the indicator can also remove itself automatically, so nothing unnecessary remains on your chart. Who this indicator is for Traders who want to quickly tidy up the look of MT4 Traders who find bright charts uncomfortable Traders who want to reduce eye
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Asterysc SL TP Values Info
Neriax Group, S.L.
Indicators
Asterysc SL & TP Values Info, is an indicator which will allow you to see on the chart in a visual way the potential profit/loss you could have if your trade touches TP or SL. It will also allow you to see the total accumulated TP/SL of all open trades in a very simple way on each chart. You will also be able to quickly visualize the current Drawdown of your account. *The indicator is customizable, so you can change the colors, size and fonts of each section.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku for MT4. Ichimoku indicator is   one of the most powerful trend indicators . H TF means -   H igher TimeFrame. This indicator is excellent for Trend Traders as well as combination with Price Action entries. HTF Ichimoku  Indicator allows you to attach Ichimoku from higher timeframe to your current chart. Up trend   - red line above blue one (and both lines are above cloud) /  Down trend   - red line below blue one  (and both lines are below cloud). Open BUY o
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Ichimoku Trade Alarm
Miroslaw Stachowiak
Indicators
The most effective signals generated by Ichimoku strategies. Ichimoku Trade Alarm is a supplement for Ichimoku Trade Panel and it shows the signals that Expert Advisor reacts to. Visualization of signals:  Price / Kijun sen cross - the candle body must be between Min_Candlestick_Body and Max_Candlestick_Body. The candle must close above / below Kijun sen, minimum in 1/3 of its body. Open candle must be located above / below Kijun sen. Chinkou span must be under the price of 26 periods in advanc
TrendWatch with Pips counter
Ritter Jozsef
Indicators
EnkiSoft TrendWatch Indicator with Pips counter New version 1.62 (2020.10.16)  Product blog page   With TrendWatch Indicator you will be able to identify trends on any symbol and any timeframe. Choose the easy way, use TrendWatch indicator, and find your settings on your favourite chart. The embedded pips counter helps you to find the best settings, that differ almost on every pair and timeframe. I will provide you some settings, so you can begin profitable trading. With many setting, you can
Currency Index Pro
Makarii Gubaydullin
Indicators
Current strength of the 8 major currencies My  #1 multifunctional utility:  66+ features, including this indicator  |   Contact me  if you have any questions  |   MT5 version The indicator is displayed in a separate window, it can be moved to any place on the chart. In the input settings   you can adjust: Interface theme : dark / white; Prefix and Suffix,  if the currency pairs on your broker have it: (e.g. if Symbol is "EURUSD .pro ", please set " .pro " as a Suffix); Panel size Font size
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicators
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
WH SMC Indicator MT4
Wissam Hussein
Indicators
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the   Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT5 Version :   WH SMC Indicator MT5 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT4 platfo
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Indicators
PW Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
LE Oscillator
Svyatoslav Kucher
Indicators
LE Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
Vortex with Alarm
Fabio Pacchioni
Indicators
The Vortex Indicator was inspired by the work of an Austrian inventor, Viktor Schauberger, who studied the flow of water in rivers and turbines. Etienne Botes and Douglas Siepman developed the idea that movements and flows within financial markets are similar to the vortex motions found in water. The Vortex Indicator was also partly inspired by J. Welles Wilder's concept of directional movement, which assumes the relationship between price bars gives clues as to the direction of a market. This i
Volatility Ratio
Noiros Tech
4.27 (15)
Indicators
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD The Volatility Ratio was developed by Jack D. Schwager to identify trading range and signal potential breakouts. The volatility ratio is defined as the current day's true range divided by the true range over a certain number of days N (i.e. N periods). The following formula is used to calculate the volatility ratio: Volatility Ratio (VR) = Today's True Range/Tru
FREE
Profit Trade
Aleksey Ivanov
Indicators
The principle of constructing indicator lines .               Profit Trade  indicator is very effective for trading. Profit Trade  is a deep development of the well-known Donchian channel  indicator. The upper (BlueViolet color) Dup and the lower (IndianRed) Ddn lines of the indicator are constructed in the same way as in the Donchian channel , based on the highest (high of High) and lowest (low of Low) prices for the previous n1 = 20 periods. The middle line (Gold) Dm is constructed in the sam
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilities
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you sh
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicators
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution   powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, ear
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicators
Breakdowns of price levels, advanced statistics, TakeProfit calculation and 3 types of notifications. Benefits:  Do not redraw your results Signal strictly at the close of the candle False Breakdown Filtering Algorithm It goes well with any trending strategy. Works on all tools and timeseries Manual and instruction ->  HERE  / Problem solving ->  HERE  / MT5 version ->  HERE How to trade with the indicator  Trading with AW Breakout Catcher in just three easy steps: Step 1 - Opening a position A
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicators
This is a unique  Gold Indicator On channel trading pullbacks and gives accurate entries on gold and major Fx Pairs on M15tf. It has the ability to pass any prop firm Challenge and get accurate entries on gold and major fx pairs. EA FOR PROP FIRM AND CHANNEL INDICATOR IS FREE ALONG WITH THIS POWERFUL INDICATOR ALONG WITH THE BEST SET FILE FOR FIRST 25 USERS. Strategy tester report is in comment section. INDICATOR FEATURES: INDICATOR IS BEST ON M15 GIVES ACCURATE ENTRIES  EA AND CHANNEL INDICATO
More from author
Indicator Bandas de Bollinger y Rsi Candle Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicators
BB & RSI Candle Color: Technical Analysis Indicator on MetaTrader 4 The "BB & RSI Candle Color" indicator is a powerful technical analysis tool designed for MetaTrader 4 traders looking for an effective visual representation of market conditions. Created by 13 Crow Trading Club, this indicator combines the popular Bollinger Bands and the Relative Strength Indicator (RSI) to provide clear and accurate visual signals. This indicator offers three key aspects: Candle Color: Normal candles are displa
FREE
Two Lines Color II
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicators
Nombre del Indicador: Two Lines Color II Descripción: El indicador "Two Lines Color II", desarrollado por 13 Crow Trading Club, es una versión más rápida de su predecesor, el "Two Lines Color 1". Este indicador ha sido diseñado para brindar señales aún más tempranas sobre posibles cambios de tendencia en el mercado financiero. Características Principales: Mayor Velocidad de Señales: Two Lines Color II ofrece señales más rápidas en comparación con su versión anterior. La rápida velocidad de las s
FREE
Two Lines Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicators
Nombre del Indicador: Two Lines Color 1 Telegran:13 Crow Trading Club Descripción: Este indicador personalizado para MetaTrader 4, "Two Lines Color 1", es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudarte a identificar oportunidades de trading en los mercados financieros. Este indicador utiliza dos Medias Móviles Simples (SMA) de diferentes períodos y las representa en el gráfico con dos líneas de colores distintos. Las características clave de este indicador son las siguientes: Rá
FREE
Cuervo Candles Scalping II
Cristobal Hidalgo Soriano
Experts
Características principales: Estrategia de scalping : El Crow Candles Scalping EA se enfoca en aprovechar movimientos rápidos en el mercado . La estrategia se basa en la identificación de patrones de velas y análisis técnico para tomar decisiones de entrada y salida. 2.Gestión de riesgos avanzada: El EA incorpora una gestión de riesgos sólida para proteger tu cuenta de operaciones. Puedes ajustar los parámetros de stop-loss y take-profit para adaptar el nivel de riesgo a tus preferencias. 3.Con
Cuervo SMAX trading II
Cristobal Hidalgo Soriano
Experts
Cuervo SMAX Estrategia basada en la Media Móvil Simple de 20 periodos! Este asesor experto (EA) utiliza la poderosa combinación de la SMA de 20 periodos y un sistema de gestión de riesgos inteligente para identificar oportunidades de trading rentables en el mercado. Características destacadas: Estrategia basada en la SMA de 20 periodos: Identifica la dirección de la tendencia actual y genera señales de entrada precisas. Gestión de riesgos avanzada: Controla el tamaño máximo de lote y establece n
Cuervo Candles Scalping
Cristobal Hidalgo Soriano
Experts
Main features:    1. Scalping strategy: The Crow Candles Scalping EA focuses on taking advantage of quick market movements. The strategy is based on identifying candlestick patterns and technical analysis to make entry and exit decisions.    2. Advanced risk management: The EA incorporates robust risk management to protect your trading account. You can adjust the stop-loss and take-profit parameters to tailor the risk level to your preferences.    3. Flexible configuration: The Crow Candles Sca
Cuervo SMAX trading
Cristobal Hidalgo Soriano
Experts
Cuervo_SMAX  The strategy based on the Simple Moving Average of 20 periods! This Expert Advisor (EA) uses the powerful combination of the 20-period SMA and an intelligent risk management system to identify profitable trading opportunities in the market. Outstanding features: Strategy based on the 20-period SMA: Identifies the direction of the current trend and generates accurate entry signals. Advanced risk management: Control the maximum lot size and set stop-loss levels to limit losses. Easy c
Filter:
No reviews
Reply to review