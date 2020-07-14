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PRICE ACTION PROJECT
Indicator-free Price Action trading system.
Long-term strategy based on trends and patterns with full risk control. Dangerous & risky trading not used.
Experts
- Price Action Project MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/52164
- Price Action Project MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/52197
Signals
- Price Action Project MT4 https://www.mql5.com/ru/signals/790413
Patterns
- Bar Outside
- Bar Pin
- Three Bars
- Three Inside (being tested & optimized)
- Morning/Evening Star (being tested & optimized)
- Bar Power (being tested & optimized)
Features
- Pending orders
- Calculated pattern based SL & TP levels
- Manual/Auto/Risk volume
- Hard/Trailing stop
- Split system
- Saving/Restoring data
- Fibonacci levels
Optimization (per set)
- Broker: Forex Chief
- Backtest quotes quality: 99%
- Period: 2014-2020
- Max. balance DD: 5%
- Min. profit factor: 1.5
Recommendations
- Min deposit: $1000
- ECN account Forex Chief DirectFx
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News
14.07.2020
Set files v100 attached
- PAP_v100_MT4.zip
- PAP_v100_MT5.zip
Files:
PAP_v100_MT5.zip 13 kb
PAP_v100_MT4.zip 12 kb