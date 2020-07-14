Price Action Project
Trading Systems

Price Action Project

14 July 2020, 00:53
Smart Forex Lab.
Aleksei Ostroborodov
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PRICE ACTION PROJECT

Indicator-free Price Action trading system. 

Long-term strategy based on trends and patterns with full risk control. Dangerous & risky trading not used.


Experts

Signals


Patterns

  • Bar Outside
  • Bar Pin
  • Three Bars
  • Three Inside (being tested & optimized)
  • Morning/Evening Star (being tested & optimized)
  • Bar Power (being tested & optimized)

Features

  • Pending orders
  • Calculated pattern based SL & TP levels
  • Manual/Auto/Risk volume
  • Hard/Trailing stop
  • Split system
  • Saving/Restoring data
  • Fibonacci levels

Optimization (per set)

  • Broker: Forex Chief
  • Backtest quotes quality: 99%
  • Period: 2014-2020
  • Max. balance DD: 5%
  • Min. profit factor: 1.5

Recommendations

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News

14.07.2020

Set files v100 attached

  • PAP_v100_MT4.zip
  • PAP_v100_MT5.zip

Files:
PAP_v100_MT5.zip  13 kb
PAP_v100_MT4.zip  12 kb
#EA, MT5, MT4