Währungen / UAN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte
91.60 USD 0.44 (0.48%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UAN hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.60 bis zu einem Hoch von 92.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAN News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Partners UAN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cvr Partners (UAN) Q2 Profit Jumps 48%
- Cvr Partners LP stock hits 52-week high at 97.0 USD
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- CVR Partners: The Market Is Waking Up But It's Not Too Late (NYSE:UAN)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- 2025 H1 Portfolio Review: More Ways To Win
- CVR Partners: Fertilizer Prices Will Surge If Hormuz Closure Blocks Gas Supplies (UAN)
- CF Industries Stock Shows Healthy Growth; Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- CF Industries Holdings Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- cvr partners unitholders approve new long-term incentive plan
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Energy shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats estimates
- CVR Partners: The Nitrogen Fertilizer Market Looking Ripe For An Upswing (NYSE:UAN)
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CVR Energy shares rise following Q4 earnings beat
Tagesspanne
91.60 92.06
Jahresspanne
63.00 98.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 91.16
- Eröffnung
- 92.06
- Bid
- 91.60
- Ask
- 91.90
- Tief
- 91.60
- Hoch
- 92.06
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 1.73%
- 6-Monatsänderung
- 23.53%
- Jahresänderung
- 36.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K