KurseKategorien
Währungen / UAN
Zurück zum Aktien

UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte

91.60 USD 0.44 (0.48%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UAN hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.60 bis zu einem Hoch von 92.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UAN News

Tagesspanne
91.60 92.06
Jahresspanne
63.00 98.00
Vorheriger Schlusskurs
91.16
Eröffnung
92.06
Bid
91.60
Ask
91.90
Tief
91.60
Hoch
92.06
Volumen
2
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
1.73%
6-Monatsänderung
23.53%
Jahresänderung
36.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K