UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte
91.61 USD 0.11 (0.12%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UAN para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 91.17 e o mais alto foi 91.75.
Veja a dinâmica do par de moedas CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
91.17 91.75
Faixa anual
63.00 98.00
- Fechamento anterior
- 91.50
- Open
- 91.63
- Bid
- 91.61
- Ask
- 91.91
- Low
- 91.17
- High
- 91.75
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 1.74%
- Mudança de 6 meses
- 23.55%
- Mudança anual
- 36.20%
