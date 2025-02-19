통화 / UAN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte
90.98 USD 0.18 (0.20%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UAN 환율이 오늘 -0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 90.27이고 고가는 92.06이었습니다.
CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAN News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Partners UAN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cvr Partners (UAN) Q2 Profit Jumps 48%
- Cvr Partners LP stock hits 52-week high at 97.0 USD
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- CVR Partners: The Market Is Waking Up But It's Not Too Late (NYSE:UAN)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- 2025 H1 Portfolio Review: More Ways To Win
- CVR Partners: Fertilizer Prices Will Surge If Hormuz Closure Blocks Gas Supplies (UAN)
- CF Industries Stock Shows Healthy Growth; Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- CF Industries Holdings Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- cvr partners unitholders approve new long-term incentive plan
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Energy shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats estimates
- CVR Partners: The Nitrogen Fertilizer Market Looking Ripe For An Upswing (NYSE:UAN)
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CVR Energy shares rise following Q4 earnings beat
일일 변동 비율
90.27 92.06
년간 변동
63.00 98.00
- 이전 종가
- 91.16
- 시가
- 92.06
- Bid
- 90.98
- Ask
- 91.28
- 저가
- 90.27
- 고가
- 92.06
- 볼륨
- 62
- 일일 변동
- -0.20%
- 월 변동
- 1.04%
- 6개월 변동
- 22.70%
- 년간 변동율
- 35.27%
20 9월, 토요일