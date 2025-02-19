시세섹션
통화 / UAN
주식로 돌아가기

UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte

90.98 USD 0.18 (0.20%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

UAN 환율이 오늘 -0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 90.27이고 고가는 92.06이었습니다.

CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UAN News

일일 변동 비율
90.27 92.06
년간 변동
63.00 98.00
이전 종가
91.16
시가
92.06
Bid
90.98
Ask
91.28
저가
90.27
고가
92.06
볼륨
62
일일 변동
-0.20%
월 변동
1.04%
6개월 변동
22.70%
년간 변동율
35.27%
20 9월, 토요일