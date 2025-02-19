Currencies / UAN
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte
90.88 USD 3.59 (4.11%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
UAN exchange rate has changed by 4.11% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 87.39 and at a high of 91.73.
Follow CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAN News
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Partners UAN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cvr Partners (UAN) Q2 Profit Jumps 48%
- Cvr Partners LP stock hits 52-week high at 97.0 USD
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- CVR Partners: The Market Is Waking Up But It's Not Too Late (NYSE:UAN)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- 2025 H1 Portfolio Review: More Ways To Win
- CVR Partners: Fertilizer Prices Will Surge If Hormuz Closure Blocks Gas Supplies (UAN)
- CF Industries Stock Shows Healthy Growth; Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- CF Industries Holdings Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- cvr partners unitholders approve new long-term incentive plan
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Energy shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats estimates
- CVR Partners: The Nitrogen Fertilizer Market Looking Ripe For An Upswing (NYSE:UAN)
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CVR Energy shares rise following Q4 earnings beat
Daily Range
87.39 91.73
Year Range
63.00 98.00
- Previous Close
- 87.29
- Open
- 88.08
- Bid
- 90.88
- Ask
- 91.18
- Low
- 87.39
- High
- 91.73
- Volume
- 80
- Daily Change
- 4.11%
- Month Change
- 0.93%
- 6 Months Change
- 22.56%
- Year Change
- 35.12%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%