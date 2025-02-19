QuotesSections
UAN
UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte

90.88 USD 3.59 (4.11%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

UAN exchange rate has changed by 4.11% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 87.39 and at a high of 91.73.

Follow CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
87.39 91.73
Year Range
63.00 98.00
Previous Close
87.29
Open
88.08
Bid
90.88
Ask
91.18
Low
87.39
High
91.73
Volume
80
Daily Change
4.11%
Month Change
0.93%
6 Months Change
22.56%
Year Change
35.12%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%