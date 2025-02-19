クォートセクション
通貨 / UAN
株に戻る

UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte

91.16 USD 0.34 (0.37%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UANの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり90.33の安値と91.75の高値で取引されました。

CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inteダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UAN News

1日のレンジ
90.33 91.75
1年のレンジ
63.00 98.00
以前の終値
91.50
始値
91.63
買値
91.16
買値
91.46
安値
90.33
高値
91.75
出来高
43
1日の変化
-0.37%
1ヶ月の変化
1.24%
6ヶ月の変化
22.94%
1年の変化
35.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K