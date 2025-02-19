通貨 / UAN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte
91.16 USD 0.34 (0.37%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UANの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり90.33の安値と91.75の高値で取引されました。
CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inteダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAN News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Partners UAN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cvr Partners (UAN) Q2 Profit Jumps 48%
- Cvr Partners LP stock hits 52-week high at 97.0 USD
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- CVR Partners: The Market Is Waking Up But It's Not Too Late (NYSE:UAN)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- 2025 H1 Portfolio Review: More Ways To Win
- CVR Partners: Fertilizer Prices Will Surge If Hormuz Closure Blocks Gas Supplies (UAN)
- CF Industries Stock Shows Healthy Growth; Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- CF Industries Holdings Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- cvr partners unitholders approve new long-term incentive plan
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Energy shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats estimates
- CVR Partners: The Nitrogen Fertilizer Market Looking Ripe For An Upswing (NYSE:UAN)
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CVR Energy shares rise following Q4 earnings beat
1日のレンジ
90.33 91.75
1年のレンジ
63.00 98.00
- 以前の終値
- 91.50
- 始値
- 91.63
- 買値
- 91.16
- 買値
- 91.46
- 安値
- 90.33
- 高値
- 91.75
- 出来高
- 43
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- 1.24%
- 6ヶ月の変化
- 22.94%
- 1年の変化
- 35.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K