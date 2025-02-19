КотировкиРазделы
Валюты / UAN
Назад в Рынок акций США

UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte

90.88 USD 3.59 (4.11%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UAN за сегодня изменился на 4.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.39, а максимальная — 91.73.

Следите за динамикой CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UAN

Дневной диапазон
87.39 91.73
Годовой диапазон
63.00 98.00
Предыдущее закрытие
87.29
Open
88.08
Bid
90.88
Ask
91.18
Low
87.39
High
91.73
Объем
80
Дневное изменение
4.11%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
22.56%
Годовое изменение
35.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.