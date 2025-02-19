Валюты / UAN
UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte
90.88 USD 3.59 (4.11%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UAN за сегодня изменился на 4.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.39, а максимальная — 91.73.
Следите за динамикой CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
87.39 91.73
Годовой диапазон
63.00 98.00
- Предыдущее закрытие
- 87.29
- Open
- 88.08
- Bid
- 90.88
- Ask
- 91.18
- Low
- 87.39
- High
- 91.73
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 4.11%
- Месячное изменение
- 0.93%
- 6-месячное изменение
- 22.56%
- Годовое изменение
- 35.12%
