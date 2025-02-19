Dövizler / UAN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte
90.98 USD 0.18 (0.20%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UAN fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.27 ve Yüksek fiyatı olarak 92.06 aralığında işlem gördü.
CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAN haberleri
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Partners UAN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cvr Partners (UAN) Q2 Profit Jumps 48%
- Cvr Partners LP stock hits 52-week high at 97.0 USD
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- CVR Partners: The Market Is Waking Up But It's Not Too Late (NYSE:UAN)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- 2025 H1 Portfolio Review: More Ways To Win
- CVR Partners: Fertilizer Prices Will Surge If Hormuz Closure Blocks Gas Supplies (UAN)
- CF Industries Stock Shows Healthy Growth; Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- CF Industries Holdings Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- cvr partners unitholders approve new long-term incentive plan
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q1 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- CVR Energy shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats estimates
- CVR Partners: The Nitrogen Fertilizer Market Looking Ripe For An Upswing (NYSE:UAN)
- CVR Partners, LP Common Units (UAN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- CVR Energy shares rise following Q4 earnings beat
Günlük aralık
90.27 92.06
Yıllık aralık
63.00 98.00
- Önceki kapanış
- 91.16
- Açılış
- 92.06
- Satış
- 90.98
- Alış
- 91.28
- Düşük
- 90.27
- Yüksek
- 92.06
- Hacim
- 62
- Günlük değişim
- -0.20%
- Aylık değişim
- 1.04%
- 6 aylık değişim
- 22.70%
- Yıllık değişim
- 35.27%
21 Eylül, Pazar