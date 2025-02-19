QuotazioniSezioni
UAN
UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte

90.98 USD 0.18 (0.20%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UAN ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 90.27 e ad un massimo di 92.06.

Segui le dinamiche di CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
90.27 92.06
Intervallo Annuale
63.00 98.00
Chiusura Precedente
91.16
Apertura
92.06
Bid
90.98
Ask
91.28
Minimo
90.27
Massimo
92.06
Volume
62
Variazione giornaliera
-0.20%
Variazione Mensile
1.04%
Variazione Semestrale
22.70%
Variazione Annuale
35.27%
20 settembre, sabato