UAN
UAN: CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte
90.98 USD 0.18 (0.20%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UAN ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 90.27 e ad un massimo di 92.06.
Segui le dinamiche di CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Inte. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UAN News
Intervallo Giornaliero
90.27 92.06
Intervallo Annuale
63.00 98.00
- Chiusura Precedente
- 91.16
- Apertura
- 92.06
- Bid
- 90.98
- Ask
- 91.28
- Minimo
- 90.27
- Massimo
- 92.06
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- 1.04%
- Variazione Semestrale
- 22.70%
- Variazione Annuale
- 35.27%
20 settembre, sabato