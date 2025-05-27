Währungen / SGML
SGML: Sigma Lithium Corporation
5.94 USD 0.13 (2.24%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGML hat sich für heute um 2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.76 bis zu einem Hoch von 6.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sigma Lithium Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.76 6.01
Jahresspanne
4.25 15.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.81
- Eröffnung
- 5.88
- Bid
- 5.94
- Ask
- 6.24
- Tief
- 5.76
- Hoch
- 6.01
- Volumen
- 2.690 K
- Tagesänderung
- 2.24%
- Monatsänderung
- -9.73%
- 6-Monatsänderung
- -42.88%
- Jahresänderung
- -52.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K