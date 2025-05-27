货币 / SGML
SGML: Sigma Lithium Corporation
5.88 USD 0.02 (0.34%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SGML汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点5.76和高点6.15进行交易。
关注Sigma Lithium Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGML新闻
- Lithium Miners Sink As CATL Prepares To Restart, Large Deals Continue In The Background - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- BofA Securities resumes Sigma Lithium stock coverage with Buy rating
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Sigma Lithium Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SGML)
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Earnings call transcript: Sigma Lithium Q2 2025 misses EPS and revenue estimates
- Lithium stocks rally as CATL mine halt raises prospects of tighter supply
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Tesla Supplier Idles Mine, Lighting Up Lithium Stocks — For Now
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Lithium stocks surge after CATL suspends production at major mine
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- SIGMA LITHIUM (SGML) Soars 6.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Sigma Lithium: Low Costs Make It Ideal For The Next Lithium Upswing (NASDAQ:SGML)
- Sigma Lithium stock target cut to $15 by BMO Capital
日范围
5.76 6.15
年范围
4.25 15.22
- 前一天收盘价
- 5.90
- 开盘价
- 5.83
- 卖价
- 5.88
- 买价
- 6.18
- 最低价
- 5.76
- 最高价
- 6.15
- 交易量
- 2.729 K
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- -10.64%
- 6个月变化
- -43.46%
- 年变化
- -52.85%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值