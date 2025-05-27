Валюты / SGML
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SGML: Sigma Lithium Corporation
5.90 USD 0.09 (1.55%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGML за сегодня изменился на 1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.81, а максимальная — 5.99.
Следите за динамикой Sigma Lithium Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SGML
- Lithium Miners Sink As CATL Prepares To Restart, Large Deals Continue In The Background - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- BofA Securities resumes Sigma Lithium stock coverage with Buy rating
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Sigma Lithium Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SGML)
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Earnings call transcript: Sigma Lithium Q2 2025 misses EPS and revenue estimates
- Lithium stocks rally as CATL mine halt raises prospects of tighter supply
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Tesla Supplier Idles Mine, Lighting Up Lithium Stocks — For Now
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Lithium stocks surge after CATL suspends production at major mine
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- SIGMA LITHIUM (SGML) Soars 6.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Sigma Lithium: Low Costs Make It Ideal For The Next Lithium Upswing (NASDAQ:SGML)
- Sigma Lithium stock target cut to $15 by BMO Capital
Дневной диапазон
5.81 5.99
Годовой диапазон
4.25 15.22
- Предыдущее закрытие
- 5.81
- Open
- 5.95
- Bid
- 5.90
- Ask
- 6.20
- Low
- 5.81
- High
- 5.99
- Объем
- 4.192 K
- Дневное изменение
- 1.55%
- Месячное изменение
- -10.33%
- 6-месячное изменение
- -43.27%
- Годовое изменение
- -52.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.