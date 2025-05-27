通貨 / SGML
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SGML: Sigma Lithium Corporation
5.94 USD 0.13 (2.24%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGMLの今日の為替レートは、2.24%変化しました。日中、通貨は1あたり5.76の安値と6.01の高値で取引されました。
Sigma Lithium Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGML News
- Lithium Miners Sink As CATL Prepares To Restart, Large Deals Continue In The Background - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- BofA Securities resumes Sigma Lithium stock coverage with Buy rating
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Sigma Lithium Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SGML)
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Earnings call transcript: Sigma Lithium Q2 2025 misses EPS and revenue estimates
- Lithium stocks rally as CATL mine halt raises prospects of tighter supply
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Tesla Supplier Idles Mine, Lighting Up Lithium Stocks — For Now
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Lithium stocks surge after CATL suspends production at major mine
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- SIGMA LITHIUM (SGML) Soars 6.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Sigma Lithium: Low Costs Make It Ideal For The Next Lithium Upswing (NASDAQ:SGML)
- Sigma Lithium stock target cut to $15 by BMO Capital
1日のレンジ
5.76 6.01
1年のレンジ
4.25 15.22
- 以前の終値
- 5.81
- 始値
- 5.88
- 買値
- 5.94
- 買値
- 6.24
- 安値
- 5.76
- 高値
- 6.01
- 出来高
- 2.690 K
- 1日の変化
- 2.24%
- 1ヶ月の変化
- -9.73%
- 6ヶ月の変化
- -42.88%
- 1年の変化
- -52.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K