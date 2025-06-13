통화 / SGML
SGML: Sigma Lithium Corporation
6.06 USD 0.12 (2.02%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SGML 환율이 오늘 2.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.04이고 고가는 6.50이었습니다.
Sigma Lithium Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
6.04 6.50
년간 변동
4.25 15.22
- 이전 종가
- 5.94
- 시가
- 6.14
- Bid
- 6.06
- Ask
- 6.36
- 저가
- 6.04
- 고가
- 6.50
- 볼륨
- 4.964 K
- 일일 변동
- 2.02%
- 월 변동
- -7.90%
- 6개월 변동
- -41.73%
- 년간 변동율
- -51.40%
20 9월, 토요일