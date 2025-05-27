Moedas / SGML
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SGML: Sigma Lithium Corporation
5.88 USD 0.07 (1.20%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SGML para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.76 e o mais alto foi 5.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Sigma Lithium Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGML Notícias
- Lithium Miners Sink As CATL Prepares To Restart, Large Deals Continue In The Background - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- BofA Securities resumes Sigma Lithium stock coverage with Buy rating
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Sigma Lithium Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SGML)
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Earnings call transcript: Sigma Lithium Q2 2025 misses EPS and revenue estimates
- Lithium stocks rally as CATL mine halt raises prospects of tighter supply
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Tesla Supplier Idles Mine, Lighting Up Lithium Stocks — For Now
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Lithium stocks surge after CATL suspends production at major mine
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- SIGMA LITHIUM (SGML) Soars 6.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Sigma Lithium Corporation (SGML) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Sigma Lithium: Low Costs Make It Ideal For The Next Lithium Upswing (NASDAQ:SGML)
- Sigma Lithium stock target cut to $15 by BMO Capital
Faixa diária
5.76 5.95
Faixa anual
4.25 15.22
- Fechamento anterior
- 5.81
- Open
- 5.88
- Bid
- 5.88
- Ask
- 6.18
- Low
- 5.76
- High
- 5.95
- Volume
- 1.195 K
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- -10.64%
- Mudança de 6 meses
- -43.46%
- Mudança anual
- -52.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh