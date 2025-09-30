- Übersicht
QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right
Der Wechselkurs von QETAR hat sich für heute um 4.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.9000 bis zu einem Hoch von 2.2000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quetta Acquisition Corporation - Right-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QETAR heute?
Die Aktie von Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) notiert heute bei 1.9800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.9000 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von QETAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QETAR Dividenden?
Quetta Acquisition Corporation - Right wird derzeit mit 1.9800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 46.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QETAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich QETAR-Aktien?
Sie können Aktien von Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) zum aktuellen Kurs von 1.9800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.9800 oder 1.9830 platziert, während 33 und 3.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QETAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QETAR-Aktien?
Bei einer Investition in Quetta Acquisition Corporation - Right müssen die jährliche Spanne 1.1000 - 2.2000 und der aktuelle Kurs 1.9800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.61% und 20.73%, bevor sie Orders zu 1.9800 oder 1.9830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QETAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Quetta Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Quetta Acquisition Corp (QETAR) im vergangenen Jahr lag bei 2.2000. Innerhalb von 1.1000 - 2.2000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.9000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Quetta Acquisition Corporation - Right mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Quetta Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Quetta Acquisition Corp (QETAR) im Laufe des Jahres betrug 1.1000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.9800 und der Spanne 1.1000 - 2.2000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QETAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QETAR statt?
Quetta Acquisition Corporation - Right hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.9000 und 46.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.9000
- Eröffnung
- 1.9100
- Bid
- 1.9800
- Ask
- 1.9830
- Tief
- 1.9000
- Hoch
- 2.2000
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 4.21%
- Monatsänderung
- 7.61%
- 6-Monatsänderung
- 20.73%
- Jahresänderung
- 46.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4