QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right
El tipo de cambio de QETAR de hoy ha cambiado un 4.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.9000, mientras que el máximo ha alcanzado 2.2000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Quetta Acquisition Corporation - Right. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de QETAR hoy?
Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) se evalúa hoy en 1.9800. El instrumento se negocia dentro de 4.21%; el cierre de ayer ha sido 1.9000 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QETAR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Quetta Acquisition Corporation - Right?
Quetta Acquisition Corporation - Right se evalúa actualmente en 1.9800. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 46.67% y USD. Monitoree los movimientos de QETAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de QETAR?
Puede comprar acciones de Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) al precio actual de 1.9800. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.9800 o 1.9830, mientras que 33 y 3.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QETAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de QETAR?
Invertir en Quetta Acquisition Corporation - Right implica tener en cuenta el rango anual 1.1000 - 2.2000 y el precio actual 1.9800. Muchos comparan 7.61% y 20.73% antes de colocar órdenes en 1.9800 o 1.9830. Estudie los cambios diarios de precios de QETAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Quetta Acquisition Corp?
El precio más alto de Quetta Acquisition Corp (QETAR) en el último año ha sido 2.2000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.1000 - 2.2000, una comparación con 1.9000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Quetta Acquisition Corporation - Right en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Quetta Acquisition Corp?
El precio más bajo de Quetta Acquisition Corp (QETAR) para el año ha sido 1.1000. La comparación con los actuales 1.9800 y 1.1000 - 2.2000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QETAR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QETAR?
En el pasado, Quetta Acquisition Corporation - Right ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.9000 y 46.67% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.9000
- Open
- 1.9100
- Bid
- 1.9800
- Ask
- 1.9830
- Low
- 1.9000
- High
- 2.2000
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- 4.21%
- Cambio mensual
- 7.61%
- Cambio a 6 meses
- 20.73%
- Cambio anual
- 46.67%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.