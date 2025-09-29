- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right
Курс QETAR за сегодня изменился на 4.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.9000, а максимальная — 2.2000.
Следите за динамикой Quetta Acquisition Corporation - Right. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QETAR сегодня?
Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) сегодня оценивается на уровне 1.9800. Инструмент торгуется в пределах 4.21%, вчерашнее закрытие составило 1.9000, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QETAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Quetta Acquisition Corporation - Right?
Quetta Acquisition Corporation - Right в настоящее время оценивается в 1.9800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.67% и USD. Отслеживайте движения QETAR на графике в реальном времени.
Как купить акции QETAR?
Вы можете купить акции Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) по текущей цене 1.9800. Ордера обычно размещаются около 1.9800 или 1.9830, тогда как 33 и 3.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QETAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QETAR?
Инвестирование в Quetta Acquisition Corporation - Right предполагает учет годового диапазона 1.1000 - 2.2000 и текущей цены 1.9800. Многие сравнивают 7.61% и 20.73% перед размещением ордеров на 1.9800 или 1.9830. Изучайте ежедневные изменения цены QETAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Quetta Acquisition Corp?
Самая высокая цена Quetta Acquisition Corp (QETAR) за последний год составила 2.2000. Акции заметно колебались в пределах 1.1000 - 2.2000, сравнение с 1.9000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Quetta Acquisition Corporation - Right на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Quetta Acquisition Corp?
Самая низкая цена Quetta Acquisition Corp (QETAR) за год составила 1.1000. Сравнение с текущими 1.9800 и 1.1000 - 2.2000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QETAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QETAR?
В прошлом Quetta Acquisition Corporation - Right проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.9000 и 46.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.9000
- Open
- 1.9100
- Bid
- 1.9800
- Ask
- 1.9830
- Low
- 1.9000
- High
- 2.2000
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 4.21%
- Месячное изменение
- 7.61%
- 6-месячное изменение
- 20.73%
- Годовое изменение
- 46.67%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%