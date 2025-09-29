КотировкиРазделы
QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right

1.9800 USD 0.0800 (4.21%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QETAR за сегодня изменился на 4.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.9000, а максимальная — 2.2000.

Следите за динамикой Quetta Acquisition Corporation - Right. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций QETAR сегодня?

Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) сегодня оценивается на уровне 1.9800. Инструмент торгуется в пределах 4.21%, вчерашнее закрытие составило 1.9000, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QETAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Quetta Acquisition Corporation - Right?

Quetta Acquisition Corporation - Right в настоящее время оценивается в 1.9800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.67% и USD. Отслеживайте движения QETAR на графике в реальном времени.

Как купить акции QETAR?

Вы можете купить акции Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) по текущей цене 1.9800. Ордера обычно размещаются около 1.9800 или 1.9830, тогда как 33 и 3.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QETAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QETAR?

Инвестирование в Quetta Acquisition Corporation - Right предполагает учет годового диапазона 1.1000 - 2.2000 и текущей цены 1.9800. Многие сравнивают 7.61% и 20.73% перед размещением ордеров на 1.9800 или 1.9830. Изучайте ежедневные изменения цены QETAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Quetta Acquisition Corp?

Самая высокая цена Quetta Acquisition Corp (QETAR) за последний год составила 2.2000. Акции заметно колебались в пределах 1.1000 - 2.2000, сравнение с 1.9000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Quetta Acquisition Corporation - Right на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Quetta Acquisition Corp?

Самая низкая цена Quetta Acquisition Corp (QETAR) за год составила 1.1000. Сравнение с текущими 1.9800 и 1.1000 - 2.2000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QETAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QETAR?

В прошлом Quetta Acquisition Corporation - Right проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.9000 и 46.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.9000 2.2000
Годовой диапазон
1.1000 2.2000
Предыдущее закрытие
1.9000
Open
1.9100
Bid
1.9800
Ask
1.9830
Low
1.9000
High
2.2000
Объем
33
Дневное изменение
4.21%
Месячное изменение
7.61%
6-месячное изменение
20.73%
Годовое изменение
46.67%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.