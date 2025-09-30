- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right
Il tasso di cambio QETAR ha avuto una variazione del 4.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.9000 e ad un massimo di 2.2000.
Segui le dinamiche di Quetta Acquisition Corporation - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni QETAR oggi?
Oggi le azioni Quetta Acquisition Corporation - Right sono prezzate a 1.9800. Viene scambiato all'interno di 4.21%, la chiusura di ieri è stata 1.9000 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QETAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Quetta Acquisition Corporation - Right pagano dividendi?
Quetta Acquisition Corporation - Right è attualmente valutato a 1.9800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 46.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QETAR.
Come acquistare azioni QETAR?
Puoi acquistare azioni Quetta Acquisition Corporation - Right al prezzo attuale di 1.9800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.9800 o 1.9830, mentre 33 e 3.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QETAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni QETAR?
Investire in Quetta Acquisition Corporation - Right implica considerare l'intervallo annuale 1.1000 - 2.2000 e il prezzo attuale 1.9800. Molti confrontano 7.61% e 20.73% prima di effettuare ordini su 1.9800 o 1.9830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QETAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Quetta Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Quetta Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 2.2000. All'interno di 1.1000 - 2.2000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.9000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Quetta Acquisition Corporation - Right utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Quetta Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Quetta Acquisition Corp (QETAR) nel corso dell'anno è stato 1.1000. Confrontandolo con gli attuali 1.9800 e 1.1000 - 2.2000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QETAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QETAR?
Quetta Acquisition Corporation - Right ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.9000 e 46.67%.
- Chiusura Precedente
- 1.9000
- Apertura
- 1.9100
- Bid
- 1.9800
- Ask
- 1.9830
- Minimo
- 1.9000
- Massimo
- 2.2000
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 4.21%
- Variazione Mensile
- 7.61%
- Variazione Semestrale
- 20.73%
- Variazione Annuale
- 46.67%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4