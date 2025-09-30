QuotazioniSezioni
QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right

1.9800 USD 0.0800 (4.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QETAR ha avuto una variazione del 4.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.9000 e ad un massimo di 2.2000.

Segui le dinamiche di Quetta Acquisition Corporation - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni QETAR oggi?

Oggi le azioni Quetta Acquisition Corporation - Right sono prezzate a 1.9800. Viene scambiato all'interno di 4.21%, la chiusura di ieri è stata 1.9000 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QETAR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Quetta Acquisition Corporation - Right pagano dividendi?

Quetta Acquisition Corporation - Right è attualmente valutato a 1.9800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 46.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QETAR.

Come acquistare azioni QETAR?

Puoi acquistare azioni Quetta Acquisition Corporation - Right al prezzo attuale di 1.9800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.9800 o 1.9830, mentre 33 e 3.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QETAR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni QETAR?

Investire in Quetta Acquisition Corporation - Right implica considerare l'intervallo annuale 1.1000 - 2.2000 e il prezzo attuale 1.9800. Molti confrontano 7.61% e 20.73% prima di effettuare ordini su 1.9800 o 1.9830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QETAR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Quetta Acquisition Corp?

Il prezzo massimo di Quetta Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 2.2000. All'interno di 1.1000 - 2.2000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.9000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Quetta Acquisition Corporation - Right utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Quetta Acquisition Corp?

Il prezzo più basso di Quetta Acquisition Corp (QETAR) nel corso dell'anno è stato 1.1000. Confrontandolo con gli attuali 1.9800 e 1.1000 - 2.2000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QETAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QETAR?

Quetta Acquisition Corporation - Right ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.9000 e 46.67%.

Intervallo Giornaliero
1.9000 2.2000
Intervallo Annuale
1.1000 2.2000
Chiusura Precedente
1.9000
Apertura
1.9100
Bid
1.9800
Ask
1.9830
Minimo
1.9000
Massimo
2.2000
Volume
33
Variazione giornaliera
4.21%
Variazione Mensile
7.61%
Variazione Semestrale
20.73%
Variazione Annuale
46.67%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4