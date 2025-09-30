- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right
Le taux de change de QETAR a changé de 4.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.9000 et à un maximum de 2.2000.
Suivez la dynamique Quetta Acquisition Corporation - Right. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QETAR aujourd'hui ?
L'action Quetta Acquisition Corporation - Right est cotée à 1.9800 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.21%, a clôturé hier à 1.9000 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de QETAR présente ces mises à jour.
L'action Quetta Acquisition Corporation - Right verse-t-elle des dividendes ?
Quetta Acquisition Corporation - Right est actuellement valorisé à 1.9800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 46.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QETAR.
Comment acheter des actions QETAR ?
Vous pouvez acheter des actions Quetta Acquisition Corporation - Right au cours actuel de 1.9800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.9800 ou de 1.9830, le 33 et le 3.66% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QETAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QETAR ?
Investir dans Quetta Acquisition Corporation - Right implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.1000 - 2.2000 et le prix actuel 1.9800. Beaucoup comparent 7.61% et 20.73% avant de passer des ordres à 1.9800 ou 1.9830. Consultez le graphique du cours de QETAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Quetta Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Quetta Acquisition Corp l'année dernière était 2.2000. Au cours de 1.1000 - 2.2000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.9000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Quetta Acquisition Corporation - Right sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Quetta Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Quetta Acquisition Corp (QETAR) sur l'année a été 1.1000. Sa comparaison avec 1.9800 et 1.1000 - 2.2000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QETAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QETAR a-t-elle été divisée ?
Quetta Acquisition Corporation - Right a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.9000 et 46.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.9000
- Ouverture
- 1.9100
- Bid
- 1.9800
- Ask
- 1.9830
- Plus Bas
- 1.9000
- Plus Haut
- 2.2000
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 4.21%
- Changement Mensuel
- 7.61%
- Changement à 6 Mois
- 20.73%
- Changement Annuel
- 46.67%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4