QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right
QETARの今日の為替レートは、4.21%変化しました。日中、通貨は1あたり1.9000の安値と2.2000の高値で取引されました。
Quetta Acquisition Corporation - Rightダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
QETAR株の現在の価格は？
Quetta Acquisition Corporation - Rightの株価は本日1.9800です。4.21%内で取引され、前日の終値は1.9000、取引量は33に達しました。QETARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Quetta Acquisition Corporation - Rightの株は配当を出しますか？
Quetta Acquisition Corporation - Rightの現在の価格は1.9800です。配当方針は会社によりますが、投資家は46.67%やUSDにも注目します。QETARの動きはライブチャートで確認できます。
QETAR株を買う方法は？
Quetta Acquisition Corporation - Rightの株は現在1.9800で購入可能です。注文は通常1.9800または1.9830付近で行われ、33や3.66%が市場の動きを示します。QETARの最新情報はライブチャートで確認できます。
QETAR株に投資する方法は？
Quetta Acquisition Corporation - Rightへの投資では、年間の値幅1.1000 - 2.2000と現在の1.9800を考慮します。注文は多くの場合1.9800や1.9830で行われる前に、7.61%や20.73%と比較されます。QETARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Quetta Acquisition Corpの株の最高値は？
Quetta Acquisition Corpの過去1年の最高値は2.2000でした。1.1000 - 2.2000内で株価は大きく変動し、1.9000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Quetta Acquisition Corporation - Rightのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Quetta Acquisition Corpの株の最低値は？
Quetta Acquisition Corp(QETAR)の年間最安値は1.1000でした。現在の1.9800や1.1000 - 2.2000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QETARの動きはライブチャートで確認できます。
QETARの株式分割はいつ行われましたか？
Quetta Acquisition Corporation - Rightは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.9000、46.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.9000
- 始値
- 1.9100
- 買値
- 1.9800
- 買値
- 1.9830
- 安値
- 1.9000
- 高値
- 2.2000
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- 4.21%
- 1ヶ月の変化
- 7.61%
- 6ヶ月の変化
- 20.73%
- 1年の変化
- 46.67%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前