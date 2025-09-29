报价部分
货币 / QETAR
回到股票

QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right

1.9800 USD 0.0800 (4.21%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QETAR汇率已更改4.21%。当日，交易品种以低点1.9000和高点2.2000进行交易。

关注Quetta Acquisition Corporation - Right动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QETAR股票今天的价格是多少？

Quetta Acquisition Corporation - Right股票今天的定价为1.9800。它在4.21%范围内交易，昨天的收盘价为1.9000，交易量达到33。QETAR的实时价格图表显示了这些更新。

Quetta Acquisition Corporation - Right股票是否支付股息？

Quetta Acquisition Corporation - Right目前的价值为1.9800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.67%和USD。实时查看图表以跟踪QETAR走势。

如何购买QETAR股票？

您可以以1.9800的当前价格购买Quetta Acquisition Corporation - Right股票。订单通常设置在1.9800或1.9830附近，而33和3.66%显示市场活动。立即关注QETAR的实时图表更新。

如何投资QETAR股票？

投资Quetta Acquisition Corporation - Right需要考虑年度范围1.1000 - 2.2000和当前价格1.9800。许多人在以1.9800或1.9830下订单之前，会比较7.61%和。实时查看QETAR价格图表，了解每日变化。

Quetta Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Quetta Acquisition Corp的最高价格是2.2000。在1.1000 - 2.2000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Quetta Acquisition Corporation - Right的绩效。

Quetta Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Quetta Acquisition Corp（QETAR）的最低价格为1.1000。将其与当前的1.9800和1.1000 - 2.2000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QETAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QETAR股票是什么时候拆分的？

Quetta Acquisition Corporation - Right历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.9000和46.67%中可见。

日范围
1.9000 2.2000
年范围
1.1000 2.2000
前一天收盘价
1.9000
开盘价
1.9100
卖价
1.9800
买价
1.9830
最低价
1.9000
最高价
2.2000
交易量
33
日变化
4.21%
月变化
7.61%
6个月变化
20.73%
年变化
46.67%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值