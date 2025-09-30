- Visão do mercado
QETAR: Quetta Acquisition Corporation - Right
A taxa do QETAR para hoje mudou para 4.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.9000 e o mais alto foi 2.2000.
Veja a dinâmica do par de moedas Quetta Acquisition Corporation - Right. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QETAR hoje?
Hoje Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) está avaliado em 1.9800. O instrumento é negociado dentro de 4.21%, o fechamento de ontem foi 1.9000, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QETAR em tempo real.
As ações de Quetta Acquisition Corporation - Right pagam dividendos?
Atualmente Quetta Acquisition Corporation - Right está avaliado em 1.9800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 46.67% e USD. Monitore os movimentos de QETAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QETAR?
Você pode comprar ações de Quetta Acquisition Corporation - Right (QETAR) pelo preço atual 1.9800. Ordens geralmente são executadas perto de 1.9800 ou 1.9830, enquanto 33 e 3.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QETAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QETAR?
Investir em Quetta Acquisition Corporation - Right envolve considerar a faixa anual 1.1000 - 2.2000 e o preço atual 1.9800. Muitos comparam 7.61% e 20.73% antes de enviar ordens em 1.9800 ou 1.9830. Estude as mudanças diárias de preço de QETAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Quetta Acquisition Corp?
O maior preço de Quetta Acquisition Corp (QETAR) no último ano foi 2.2000. As ações oscilaram bastante dentro de 1.1000 - 2.2000, e a comparação com 1.9000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Quetta Acquisition Corporation - Right no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Quetta Acquisition Corp?
O menor preço de Quetta Acquisition Corp (QETAR) no ano foi 1.1000. A comparação com o preço atual 1.9800 e 1.1000 - 2.2000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QETAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QETAR?
No passado Quetta Acquisition Corporation - Right passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.9000 e 46.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.9000
- Open
- 1.9100
- Bid
- 1.9800
- Ask
- 1.9830
- Low
- 1.9000
- High
- 2.2000
- Volume
- 33
- Mudança diária
- 4.21%
- Mudança mensal
- 7.61%
- Mudança de 6 meses
- 20.73%
- Mudança anual
- 46.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4