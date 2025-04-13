Währungen / ODV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ODV: Osisko Development Corp
3.07 USD 0.14 (4.78%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ODV hat sich für heute um 4.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.91 bis zu einem Hoch von 3.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Osisko Development Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODV News
- Osisko Development closes $203 million private placement for Cariboo project
- Osisko Development Files NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Cariboo Gold Project
- RBC upgrades Osisko to Outperform as Cariboo project advances
- RBC lifts Osisko Development stock rating, sees value in Cariboo
- Osisko Development: Permits In Place, Construction Begins, And CEO Seeks Financing (NYSE:ODV)
Tagesspanne
2.91 3.09
Jahresspanne
1.18 3.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.93
- Eröffnung
- 2.92
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Tief
- 2.91
- Hoch
- 3.09
- Volumen
- 378
- Tagesänderung
- 4.78%
- Monatsänderung
- 10.43%
- 6-Monatsänderung
- 104.67%
- Jahresänderung
- 42.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K