ODV: Osisko Development Corp
2.93 USD 0.06 (2.09%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ODVの今日の為替レートは、2.09%変化しました。日中、通貨は1あたり2.80の安値と2.94の高値で取引されました。
Osisko Development Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ODV News
- Osisko Development closes $203 million private placement for Cariboo project
- Osisko Development Files NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Cariboo Gold Project
- RBC upgrades Osisko to Outperform as Cariboo project advances
- RBC lifts Osisko Development stock rating, sees value in Cariboo
- Osisko Development: Permits In Place, Construction Begins, And CEO Seeks Financing (NYSE:ODV)
1日のレンジ
2.80 2.94
1年のレンジ
1.18 3.22
- 以前の終値
- 2.87
- 始値
- 2.87
- 買値
- 2.93
- 買値
- 3.23
- 安値
- 2.80
- 高値
- 2.94
- 出来高
- 666
- 1日の変化
- 2.09%
- 1ヶ月の変化
- 5.40%
- 6ヶ月の変化
- 95.33%
- 1年の変化
- 36.28%
