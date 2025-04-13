Валюты / ODV
ODV: Osisko Development Corp
2.91 USD 0.17 (5.52%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ODV за сегодня изменился на -5.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.88, а максимальная — 3.06.
Следите за динамикой Osisko Development Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ODV
- Osisko Development closes $203 million private placement for Cariboo project
- Osisko Development Files NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Cariboo Gold Project
- RBC upgrades Osisko to Outperform as Cariboo project advances
- RBC lifts Osisko Development stock rating, sees value in Cariboo
- Osisko Development: Permits In Place, Construction Begins, And CEO Seeks Financing (NYSE:ODV)
Дневной диапазон
2.88 3.06
Годовой диапазон
1.18 3.22
- Предыдущее закрытие
- 3.08
- Open
- 3.06
- Bid
- 2.91
- Ask
- 3.21
- Low
- 2.88
- High
- 3.06
- Объем
- 1.450 K
- Дневное изменение
- -5.52%
- Месячное изменение
- 4.68%
- 6-месячное изменение
- 94.00%
- Годовое изменение
- 35.35%
