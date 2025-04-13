货币 / ODV
ODV: Osisko Development Corp
2.92 USD 0.01 (0.34%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ODV汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点2.88和高点2.95进行交易。
关注Osisko Development Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ODV新闻
- Osisko Development closes $203 million private placement for Cariboo project
- Osisko Development Files NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Cariboo Gold Project
- RBC upgrades Osisko to Outperform as Cariboo project advances
- RBC lifts Osisko Development stock rating, sees value in Cariboo
- Osisko Development: Permits In Place, Construction Begins, And CEO Seeks Financing (NYSE:ODV)
日范围
2.88 2.95
年范围
1.18 3.22
- 前一天收盘价
- 2.91
- 开盘价
- 2.95
- 卖价
- 2.92
- 买价
- 3.22
- 最低价
- 2.88
- 最高价
- 2.95
- 交易量
- 169
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 5.04%
- 6个月变化
- 94.67%
- 年变化
- 35.81%
