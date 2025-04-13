통화 / ODV
ODV: Osisko Development Corp
3.14 USD 0.21 (7.17%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ODV 환율이 오늘 7.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.91이고 고가는 3.14이었습니다.
Osisko Development Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ODV News
일일 변동 비율
2.91 3.14
년간 변동
1.18 3.22
- 이전 종가
- 2.93
- 시가
- 2.92
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- 저가
- 2.91
- 고가
- 3.14
- 볼륨
- 1.410 K
- 일일 변동
- 7.17%
- 월 변동
- 12.95%
- 6개월 변동
- 109.33%
- 년간 변동율
- 46.05%
20 9월, 토요일