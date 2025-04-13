Moedas / ODV
ODV: Osisko Development Corp
2.87 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ODV para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.80 e o mais alto foi 2.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Osisko Development Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODV Notícias
- Osisko Development closes $203 million private placement for Cariboo project
- Osisko Development Files NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Cariboo Gold Project
- RBC upgrades Osisko to Outperform as Cariboo project advances
- RBC lifts Osisko Development stock rating, sees value in Cariboo
- Osisko Development: Permits In Place, Construction Begins, And CEO Seeks Financing (NYSE:ODV)
Faixa diária
2.80 2.94
Faixa anual
1.18 3.22
- Fechamento anterior
- 2.87
- Open
- 2.87
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Low
- 2.80
- High
- 2.94
- Volume
- 285
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 3.24%
- Mudança de 6 meses
- 91.33%
- Mudança anual
- 33.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh