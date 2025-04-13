Valute / ODV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ODV: Osisko Development Corp
3.14 USD 0.21 (7.17%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ODV ha avuto una variazione del 7.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.91 e ad un massimo di 3.14.
Segui le dinamiche di Osisko Development Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODV News
- Osisko Development closes $203 million private placement for Cariboo project
- Osisko Development Files NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Cariboo Gold Project
- RBC upgrades Osisko to Outperform as Cariboo project advances
- RBC lifts Osisko Development stock rating, sees value in Cariboo
- Osisko Development: Permits In Place, Construction Begins, And CEO Seeks Financing (NYSE:ODV)
Intervallo Giornaliero
2.91 3.14
Intervallo Annuale
1.18 3.22
- Chiusura Precedente
- 2.93
- Apertura
- 2.92
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Minimo
- 2.91
- Massimo
- 3.14
- Volume
- 1.410 K
- Variazione giornaliera
- 7.17%
- Variazione Mensile
- 12.95%
- Variazione Semestrale
- 109.33%
- Variazione Annuale
- 46.05%
20 settembre, sabato