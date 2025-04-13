Dövizler / ODV
ODV: Osisko Development Corp
3.14 USD 0.21 (7.17%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ODV fiyatı bugün 7.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.91 ve Yüksek fiyatı olarak 3.14 aralığında işlem gördü.
Osisko Development Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ODV haberleri
- Osisko Development closes $203 million private placement for Cariboo project
- Osisko Development Files NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Cariboo Gold Project
- RBC upgrades Osisko to Outperform as Cariboo project advances
- RBC lifts Osisko Development stock rating, sees value in Cariboo
- Osisko Development: Permits In Place, Construction Begins, And CEO Seeks Financing (NYSE:ODV)
Günlük aralık
2.91 3.14
Yıllık aralık
1.18 3.22
- Önceki kapanış
- 2.93
- Açılış
- 2.92
- Satış
- 3.14
- Alış
- 3.44
- Düşük
- 2.91
- Yüksek
- 3.14
- Hacim
- 1.410 K
- Günlük değişim
- 7.17%
- Aylık değişim
- 12.95%
- 6 aylık değişim
- 109.33%
- Yıllık değişim
- 46.05%
21 Eylül, Pazar