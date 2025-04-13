FiyatlarBölümler
Dövizler / ODV
Geri dön - Hisse senetleri

ODV: Osisko Development Corp

3.14 USD 0.21 (7.17%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ODV fiyatı bugün 7.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.91 ve Yüksek fiyatı olarak 3.14 aralığında işlem gördü.

Osisko Development Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ODV haberleri

Günlük aralık
2.91 3.14
Yıllık aralık
1.18 3.22
Önceki kapanış
2.93
Açılış
2.92
Satış
3.14
Alış
3.44
Düşük
2.91
Yüksek
3.14
Hacim
1.410 K
Günlük değişim
7.17%
Aylık değişim
12.95%
6 aylık değişim
109.33%
Yıllık değişim
46.05%
21 Eylül, Pazar