Währungen / NVDA
NVDA: NVIDIA Corporation
176.24 USD 5.95 (3.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVDA hat sich für heute um 3.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.96 bis zu einem Hoch von 177.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die NVIDIA Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVDA News
NVDA on the Community Forum
Handelsanwendungen für NVDA
Atlas Advisors Capital Management
Ruben Spaander E V Lee
Herzlichen Glückwunsch - dies ist heute Ihre erste Beschreibung, die nicht von ChatGPT geschrieben wurde. Mein Ziel war es, etwas Geradliniges und Zuverlässiges zu entwickeln: einen Aktienmanager, der ehrlich und einfach zu bedienen ist. Wählen Sie Ihre Aktien, legen Sie Ihr Risiko fest und lassen Sie Atlas Advisor den Rest erledigen. Er findet hochwertige Einstiegsmöglichkeiten, geht mit kontrollierten Stop-Losses in den Handel und sichert die Gewinne, wenn die Marktbedingungen schwächer we
Opening Gap Trader
Simon Reger
4 (1)
Der Opening Gap EA eignet sich besonders um die Gaps bei der Eröffnung von Aktienkursen zu traden. Da Aktien in der Regel mehr steigen als fallen werden immer nur Buy Positionen eröffnet. Der Trade wird kurz vor Ende der Handelszeit platziert und am nächsten Tag gleich nach Eröffnung geschlossen. Das hier entstandene Gap wird dann als Gewinn mitgenommen. Im Backtest mit NVDA konnten gute Profite erwirtschaftet werden. Dieser EA ist eine gute Ergänzung zu deinem EA Portfolio. Vorteile des EAs:
FREE
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Erschließen Sie die Macht der Trends mit Premium Trend Master EA Sind Sie auf der Suche nach einem stabilen, zuverlässigen und nicht-martingalen Handelsroboter, um von Markttrends zu profitieren? Premium Trend Master ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Trends mit Präzision und Sicherheit zu erkennen und zu handeln. Er verfügt über eine robuste Trading-Engine und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die ihre Trendfolgestrategien auf M
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM Die Strategie ist auf IC Markets Daten von 2018-2025 optimiert. Der EA geht nur long aka. Aktienkauf mit Trailing-Stop Live Signal (Handel mit 3% Kontoguthaben Risiko) Backtest & Setup Anleitung : Um den EA korrekt zu testen und auszuführen, benötigen Sie den BankOrderFlow_update Indikator. Senden Sie mir eine PM,
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
Mehr Symbole, bessere Ergebnisse: Der EA funktioniert noch besser mit mehr Symbolen, was ihn perfekt für eine diversifizierte Strategie macht, die Ihr Risiko streut. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von mindestens 10 Symbolen anstelle von nur 2, da dies die Diversifizierung erheblich verbessert und mehr Trades ermöglicht. Einrichtung: Wählen Sie ein beliebiges Symbol auf dem täglichen Zeitrahmen Beginnen Sie mit einem zufälligen Symbol Ihrer Wahl, das auf dem täglichen Z
RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
Retail Trading Realities LTD
[Signal] [Signal High Risk Flip Challenge] [Dateien setzen] [$Million-Dollar-Backtest] [Normale Einstellung] [10% DD-Einstellung] [20% DD-Einstellung] [30% DD-Einstellung] [Krypto-Portfolio] [individuelle Symboleinstellungen] [EA-Eingaben erklärt] Dieser EA ist exklusiv für die ersten 10 Käufer und wird nur für MQL5.com$249 verkauft, dann wird der Preis steigen, um dieses Produkt in der MQL5-Rangliste nach oben zu bringen. Kaufen Sie dies und erhalten Sie weitere 2 EAs koste
Risk Validator
Thiago Chagas Brito
Bewerten Sie die operative Durchführbarkeit in jedem Zeitrahmen und in jedem Instrument anhand des jeweiligen Spreads und der prozentualen Volatilität, die für ein korrektes Risikomanagement bei Ihren Geschäften unerlässlich sind. Dieser Indikator ist sowohl für Day Trader als auch für Swing Trader von grundlegender Bedeutung, da er neben der Bewertung der operativen Durchführbarkeit in jedem Zeitrahmen auch die Ermittlung des angemessenen Mindeststopps für jeden Zeitraum und jedes Instrument
Der Expert Advisor ist vollständig automatisiert, handelt in allen Sitzungen (Vollzeit) und verwendet eine Strategie, die auf Kerzenmustern basiert: Bullish Patterns: Reversal Composite Candles (ähnlich dem Hammer-Muster, aber es wird die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze verwendet), Three White Soldiers, Piercing Line, Morning Doji, Engulfing, Harami, Morning Star, Hammer und Meeting Lines; Bearish Patterns: Reversal Composite Candles (ähnlich dem Hanging Man Muster, aber es v
Tagesspanne
172.96 177.10
Jahresspanne
86.62 184.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 170.29
- Eröffnung
- 174.06
- Bid
- 176.24
- Ask
- 176.54
- Tief
- 172.96
- Hoch
- 177.10
- Volumen
- 329.161 K
- Tagesänderung
- 3.49%
- Monatsänderung
- 3.64%
- 6-Monatsänderung
- 62.40%
- Jahresänderung
- 44.73%
