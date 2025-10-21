ECNture Raging Gold

Gold ist ein beliebtes Handelsinstrument für Trader. Es bietet günstige Bedingungen für den langfristigen Handel und das Scalping für schnelle Gewinne.

Lesen Sie es, schauen Sie nicht zwischen die Zeilen, nur dann werden Sie verstehen, was für ein Monster das ist, das ist das Wort, das ich schrie, als meine Schlüssel das Schloss zur Welt des Handels öffneten, was mich völlig aufrüttelte und viele weitere Türen öffnete, sowohl im Handel als auch in meiner Karriere.

Die Sterne des Schicksals führten mich dazu, einen Handelsroboter für Gold zu entwickeln. Genauer gesagt, für Gold. Es geht nicht nur um ständiges Testen, Forschen, Berechnen und langwierige Entwicklung. Es handelt sich um ein Modell, das sich im Laufe der Zeit den Idealen eines stabilen Goldhandels angenähert hat, wobei ich mich mehr auf Backtesting als auf einen einfachen Backtest stütze. Der Algorithmus spielt hier eine Schlüsselrolle und hat seine Effektivität in folgenden Bereichen bewiesen: Währungen - EURUSD GBPUSD Aktien - Apple, AMD, Amazon, Boeing, Broadcom, Chevron, Citigroup, Google, Home Depot, IBM, JP Morgan, Nike, NVDA, QUALCOMM, Starbucks, Tesla, U.S. Health (ca. 80% der getesteten Werte). Viele von ihnen haben einen durchschnittlichen Spread, der niedriger ist als der für den Test verwendete.
Bitcoin - Stabiles, ewig steigendes Wachstum.

Algorithmische Berechnungen für Währungen. Sie wurden vor etwa fünf Jahren entwickelt. Damals habe ich einen EURUSD-Handelsroboter erstellt, der von 2009 bis 2019 backgetestet wurde, mit konstanten Aufwärtsgewinnen, aber manchmal langen Stopps mit einer flachen Bilanz. Ich habe ihn nicht gehandelt, aber ich habe ihn ausprobiert, aber nicht weitergemacht, weil ich keine Geduld hatte. Letztendlich blieb mein Bot in den Archiven, während ich weiter nach dem Besten suchte, das ich erstellen konnte. Heute wird derselbe Backtest während meiner Abwesenheit durchgeführt, in den 5-6 Jahren, in denen ich ihn kaum angerührt habe. Mit einem erschwinglichen Spread und den gleichen Parametern. Hätte ich damals tausend Dollar bei einem geeigneten Broker eingezahlt, könnte ich heute gute Gewinne sehen.

Ich werde Sie nicht mit langen Details langweilen; ich erzähle es Ihnen gerne bei einer Tasse Kaffee in einem Café am Meer. Ein gutes Geschäft profitiert immer von einem persönlichen Treffen und nicht von einer digitalen Abwicklung.

Lassen Sie uns zum Punkt kommen. Was es leisten kann. Ich erkläre es Ihnen der Reihe nach:

- Aktien. Die Tests der Aktienstrategie-Tester laufen gut, wobei echte Spreads von bekannten Brokern verwendet werden. Allerdings ist mir schon früh aufgefallen, dass während des visuellen Tests Stop-Orders während Gaps ausgelöst wurden, wenn der Aktienhandel geschlossen ist. Bevor ich den Aktienhandel aufgegeben habe, habe ich "24/7 Aktienhandel" gegoogelt und zwei Broker gefunden, die diese Option anbieten, nicht 24/7, sondern 22 Stunden am Tag oder 24 Stunden am Tag, einschließlich der Wochenenden. Es handelt sich um Broker, die MT4 unterstützen. Ich selbst habe einen solchen Handel noch nicht eingerichtet. Mit diesem Bot haben Sie die Möglichkeit, ihn selbst zu testen, den Demohandel auszuprobieren und vielleicht sogar Ihr eigenes Glück beim Aktienhandel zu finden. Der Bot kann auch Ein- und Ausstiegssignale für Aktien generieren, was bei Aktienhandels-Enthusiasten, die das Thema selbst nicht verstehen, sehr beliebt ist.

- Währung. Meine neuen Parameter bestehen den EURUSD/GBPUSD-Test mit gutem Wachstum, was wiederum die Vielseitigkeit des Algorithmus beweist, aber ein Spread von 2x ohne Kommissionen ist unrealistisch. Ich behalte meine alten EURUSD-Einstellungen im Bot bei, die vor etwa 5-6 Jahren (seit 2009) getestet wurden, zusammen mit einigen neuen Änderungen. Tests zufolge könnte es jedoch zu einer Wachstumsflaute kommen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Risikohandel die Einzahlung zunichte macht, aber Sie sollten bereit sein zu warten. Idealerweise eröffnen Sie das Konto und lassen es zwei Jahre oder länger laufen. Übrigens: Auch bei Gold kann es bei einem langen Test zu einem Drawdown von etwa einem Monat ab dem letzten Wachstumshöhepunkt kommen, aber je niedriger die Provisionen und Spreads sind, desto geringer sind die Verluste und desto schneller ist das Wachstum.

- Kaffee. Gutes Wachstum, aber der Spread lässt es nicht zu. Wenn Sie einen Spread von bis zu 10 haben, lassen Sie es mich bitte wissen.

- Kryptowährungen. Ich bin fast enttäuscht, dass die Tests nicht für Bitcoin geeignet sind. Nachdem ich nur eine Stunde von den schönen Tests entfernt war, habe ich die Gold-Parameter mit 100 multipliziert. Der Algorithmus, die Pending Order und der Gewinn waren etwas höher. Der Stop-Loss wurde auf das Minimum gesetzt, und bei einem Spread von 1500 schoss die Gewinnlinie nach oben (im Strategietester). Bei einem Spread von 3000 beginnen die Verluste zu steigen, aber die Rendite ist immer noch erstaunlich. Es gibt einen Broker auf dem Markt mit einem Spread von 1500-1650, der gelegentlich höher geht, aber er erfordert eine sehr große Einzahlung, um zu beginnen. Vielleicht funktioniert er, vielleicht auch nicht.

- Gold. Beeindruckende Tests. Unter Berücksichtigung der realen Bedingungen des Brokers. Da er bereits aktiv im Demohandel tätig ist, ist meine vorherige Argumentation nicht mehr relevant. Ich kann es kaum erwarten, ihn auf einem echten Konto zu testen; er erfordert eine ziemlich große Einzahlung. Sie stimmt eindeutig mit den Ergebnissen des Strategietesters überein. Ich habe sie auf zwei Demos laufen lassen. Bei der ersten, mit Standardbedingungen, gab es ein Wachstum, aber es ist klar, wie die Gewinne von den hohen Provisionen verschluckt werden. Mit einem besseren Broker gibt es solche Hindernisse nicht; es gibt ein schnelles und sicheres Wachstum nach oben. Das hätte ich fast vergessen. Es funktioniert bei GOLD- oder XAUUSD-Instrumenten mit zwei Dezimalstellen. Für dreistellige Konten werde ich später eine Einstellung mit einem Verhältnis von 1 zu 10 hinzufügen. Wenn Sie es dringend brauchen, kontaktieren Sie mich bitte.

Gemeinsam für alle

Micro-Trades werden hier verarbeitet und fast sofort geschlossen. Eine Stop-Order kann einen ganzen Tag lang warten. Aber nein, wir sind nicht die Art von Bot, die Dutzende von Micro Trades öffnet, die das Terminal einfrieren könnten. Bei mir persönlich kommt es manchmal zum Einfrieren, da ich etwa zehn Terminals gleichzeitig laufen habe. Wenn das Terminal einfriert, ist es am besten, nichts anzuklicken; die Auftragsabwicklung erfolgt im Hintergrund und wird irgendwann wieder normal funktionieren.

Sparen Sie bei Swaps. Wahrscheinlich werden mehr als 97 % der Aufträge nicht auf den nächsten Tag übertragen. Zumindest bei Gold.

Drawdown, laut Tests bleiben sehr gute Ergebnisse mit einem Drawdown von etwa 10-20%.

Ein allgemeiner Berechnungsalgorithmus, der für eine ganze Gruppe von Handelsinstrumenten mit den gleichen Parametern verwendet werden kann.

Monitoring >>>

>> Demokonto mit hohem Erfolg von Anfang an. Von einem echten, großen, regulierten Broker. Das Demokonto emuliert ein reales Handelskonto für große Trader. Die Preisänderungen sind zwischen dem Demokonto und dem realen Konto identisch. Ich habe es noch nicht mit einem realen Konto gestartet. Aktiver Goldhandel mit einer festen Losgröße von 0,05 und 0,1 mit zwei Parametern. Sie können Ctrl+D zu Ihren Favoriten hinzufügen, um die Entwicklung des Handels zu verfolgen.

Video

Das Video zeigt den Start des Roboters, Testergebnisse für Gold, Aktien und Bitcoin. Es beweist die Flexibilität des Algorithmus anhand einer Reihe von Berechnungen.
Ich empfehle die Einstellung auf gute Qualität, die Schaltfläche befindet sich unten rechts.

Starten und Testen

Im Roboter habe ich den Algorithmus und die Handelsparameter nach Kategorien getrennt: Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Gold. Wählen Sie aus allen Optionen eine der gewünschten aus und führen Sie Ihren ersten Backtest durch, am besten mit einer hochwertigen Simulation. Beginnen Sie mit einem minimalen Spread, dann mit den Spreads Ihres Brokers. Wenn diese hoch sind, gibt es Broker mit erschwinglichen Spreads. Vor allem bei großen Einlagen können die Provisionen niedriger und die Spreads kleiner sein.

Die Einstellungen wurden vereinfacht. Sie können die Parameter über Dropdown-Menüs ändern. Schauen Sie sich das Video an; dort sehen Sie, wie Sie die Strategie auf Gold (XAUUSD) von Anfang an starten können. Die anderen Parameter sind nach den Handelsinstrumenten benannt. Sie können sie ausprobieren.

Echter Handel

Sie können jederzeit mit dem Handel beginnen, aber das Risikomanagement Ihrer Mittel liegt in Ihrer Verantwortung. Es ist nicht ratsam, sofort ein echtes Konto mit demselben Risiko wie in den Tests zu eröffnen.
Strategietester -> Auswahl eines Brokers -> Demo -> Echtes Konto mit einem festen Mindestlot und erst dann freier Handel.

Nachrichten

Eine Version für eine fremde Plattform und Börse ist in Arbeit. Beide Bots sind ECNture. Derzeit gibt es keine Spreads oder Kommissionen auf beliebte Kryptowährungen. Niedrige Kommission auf Gold.
Bleiben Sie dran oder kontaktieren Sie uns, um über den Fortschritt informiert zu bleiben.

Empfohlene Produkte
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Experten
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . Nach jahrelanger akribischer Forschung und Entwicklung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dieses unglaubliche Werkzeug in Ihr automatisiertes Handelsportfolio aufzunehmen. SHOGUN RX ist eine Strategie, die einen sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus hat. Es handelt sich um einen sicheren EA, der mit Pending Orders mit definiertem Stop Loss, Take Profit und 2 intelligenten Trailing-Funktionen handelt. LIVE-KONTO -
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Experten
Voraussetzung für den Einsatz des EA : Der EA benötigt einen niedrigen Spread (empfohlener Spread-Wert ist 2) und minimale Slippage! Systeme, die auf Basis von Bollinger-Wellen-Signalen arbeiten, zählen zu den Systemen mit den besten Ergebnissen und der höchsten Zuverlässigkeit. Auch der Oblivion Expert Advisor gehört zu diesen Systemen. Zusätzlich zu den Bollinger-Wellen verwendet der Expert Advisor die folgenden Indikatoren: Stochastik und Gleitender Durchschnitt. Der EA verwendet keine Marti
FREE
Scalp Breakout mt4
Vitalii Zakharuk
Experten
Der Expert Advisor (Scalp Breakout ) kann auf jeder Stundenperiode, auf jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers gestartet werden. Einzigartiges Handelssystem! Es wird empfohlen, mit liquiden Forex-Paaren zu arbeiten, mit einem niedrigen Spread und VPS zu verwenden. Sie können mit $ 100 und 0,01 Lot beginnen. Der Bot funktioniert sowohl auf Netting- als auch auf Hedging-Kontotypen. Es gibt auch eine Version für MT5 . Dies ist ein Hochfrequenzhandel. Verwendet zwei Handels
Correct Approach Open 4
Ivan Simonika
Experten
Correct Approach ist ein Multiwährungs-Multifunktions-Expert Advisor, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. Der Roboter basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, internes Handelszeitlimit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Möglichkeit der Anpassung der Handelsaggressivität. Der E
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experten
Promo starten: Nur 1 Exemplare für 399 $ erhältlich Endpreis: 2000$ Es wird nur eine begrenzte Anzahl verkaufter Exemplare dieses EA geben Entfesseln Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz und bringen Sie Ihren Handel auf beispiellose Höhen mit dem   Luna AI Pro EA   , dem fortschrittlichsten „Mean Reverse“-Handelsroboter auf dem Markt. Dieses hochmoderne KI-gesteuerte System wurde sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgest
Trend Follower MQLSquare MT4
Maziar Safaeinajafabadi
3 (1)
Experten
Wählen Sie Ihre gewünschte Losgröße und Ihr Gewinnziel, und beobachten Sie, wie die Magie geschieht! Wir stellen Ihnen den Trend Follower EA vor, Ihren ultimativen Assistenten für den trendfolgenden Handel. Dieser intelligente Algorithmus folgt unermüdlich den Markttrends und handelt in der gewählten Richtung, bis Ihr Gewinnziel in Dollar erreicht ist. Zusätzlich bieten wir eine einzigartige "Single Cycle"-Option. Wenn diese aktiviert ist (dringend empfohlen ), entfernt sich der EA nach Erreic
FREE
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Experten
[ EA] MECHANIC ist ein MetaTrader (MT4) Expert Advisor, der für die drei Basiswährungspaare EURUSD, GBPUSD und AUDUSD entwickelt wurde. Mit individuellen Einstellungen kann er auch sehr gut mit jedem anderen Währungspaar arbeiten. Der EA implementiert eine vollständige, voll funktionsfähige und exakte mechanische Handelsstrategie, die keinen Platz für Emotionen lässt. Er basiert auf den Standard MT4 Indikatoren "Bollinger Bands" und "Parabolic SAR". Die Strategie funktioniert nur auf dem Zeitrah
TPS Bengal Tiger
Gopal Goswami
Experten
Der TPS Bengal Tiger EA: Entfesseln Sie die wilde Kraft des Marktes Stürzen Sie sich in die Welt des Devisenhandels mit dem TPS Bengal Tiger EA, Ihrem ultimativen Begleiter für die Eroberung der Finanzmärkte. Genau wie der majestätische bengalische Tiger wurde dieser Expert Advisor entwickelt, um mit Präzision und Stärke durch die Handelslandschaft zu streifen. Wilde Leistung: Der TPS Bengal Tiger EA kombiniert hochmoderne Algorithmen mit dem Instinkt eines Raubtiers und navigiert schnell dur
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experten
Bevor Sie einen Nachtscaler kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber geben daher keine realistische Vorhersage der zukünftigen Rentabilität. Jede Mean Reversion kann aufgrund von unerwarteten Nachrichten oder Flash Crashs
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experten
Es ist ein sehr profitables EA, um Trends Ausbruch zu handeln, und verwalten Trades, takeprofit, stoploss, bewegen Sie sich zu breakeven, und Trailing Stop. Ich arbeite mit diesem EA, und die Umkehr / Pullback-Version seit 2014. Dies ist eine Demo Version des vollständigen Breakout Monster EA . Er funktioniert auf Real- und Demo-Konten. Einschränkungen der Demo-Version: Die Geldverwaltung ist deaktiviert. Die Lotgröße ist auf 0,01 Lots beschränkt (oder das vom Broker erlaubte Minimum). Numeri
FREE
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experten
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionierung des Devisenhandels mit KI-Präzision Erschließen Sie die Zukunft des Devisenhandels mit dem TPS DynamicFX Pro EA, einem bahnbrechenden Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Komplexität der Finanzmärkte mit unübertroffener Genauigkeit und Effizienz zu navigieren. Dieser EA nutzt die Leistung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und ist das ultimative Werkzeug sowohl für Anfänger, die beständige Gewinne anstreben, als auch für erfahrene
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Candle Trap EA
David Binka Kumatse
Experten
Dieser EA ist so aufgebaut, dass er mit einer Kombination aus einigen Indikatoren und Preisaktionen arbeitet. Es nutzt einige spezielle Kerzen-Sequenz, um Trades einzugeben. Die Strategie weist eine Scalping-Tendenz und Hedging-Eigenschaften zur Erholung auf. Wenn ein Signal generiert wird, platziert der Experte Kauf-/Verkaufsaufträge mit dem entsprechenden Absicherungsauftrag in einem berechneten Abstand (Pips). Wenn das Signal wie erwartet funktioniert, nimmt der EA den Gewinn auf intelligente
Crystal Dragon EA
Evgenii Filippov
Experten
Der EA öffnet Kauf- und Verkaufsaufträge, wenn sich der Preis in eine Richtung bewegt, Aufträge mit einem positiven Gewinn werden bei TakeprofitSELL oder TakeprofitBUY begraben, Aufträge mit einem negativen Gewinn werden mit einem doppelten Lot geöffnet. iDistance - der anfängliche Mindestabstand für das Öffnen und Schließen einer Order. iSlippge - Schlupf - Schlupf. IncreaseBUY - Verlängerung der Stoploss-Buy-Order. IncreaseSell - Verlängerung des Stoploss der SELL-Order. TakeprofitSELL - Schli
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
Forex Trading Robot FORBS
Rodrigue Osirus
Experten
FORBS ist ein Forex-Roboter, der den Alligator-Indikator als Hauptintelligenz für die automatische Platzierung von Trades verwendet. Er verfügt über eine Geldverwaltungsfunktion, die sicherstellt, dass Ihr Konto nicht über die Marge hinausgeht. Wir raten Ihnen jedoch, Ihre Trades häufig zu überprüfen, da der Forex-Handel sehr riskant ist. Sehen Sie sich die Bildschirmfotos an, um die Ergebnisse zu sehen. Bevor Sie den Roboter auf ein Live-Chart ziehen und ablegen, sollten Sie zuerst mit dem S
BobBR Scalper
Gabriel Felipe Sanita
Experten
** ECHTE LIVE-SIGNAL KONTO VERTRAUENSWÜRDIGEN MAKLER KLICKEN SIE HIER ** Live-Signal echtes Konto und ehrlich und zuverlässig Broker, im Gegensatz zu vielen Betrügern, die Ergebnisse auf betrügerische Makler werben Revolutionäres AI-Handelskonzept: Wir sind stolz darauf, Ihnen BobBR Scalper zu präsentieren, eine Innovation, die den Finanzmarkt neu definieren wird! Anders als alles, was Sie bisher gesehen haben, verwendet unser EA drei fortschrittliche Strategien, die auf künstlicher Intelligenz
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experten
Zum Test Aktivieren Sie Power von False auf True. Automatischer und halbautomatischer Handelsroboter Ohne Gitter Ohne Martingal Niedrige Verwaltung Langfristige Perspektive Unsere Priorität ist es, das Kapital mit einem langfristigen Geldmanagementplan zu erhalten Halbautomatische und automatische Steuerung des täglichen Trendhandels mit Swing-Trading und Price Action. InfinX bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und überlebt problemlos in allen Marktsituationen - auch in den kritis
EA EMAGIC
Antonin Skaryd
Experten
[ EA] EMAGIC ist ein MetaTrader (MT4) Expert Advisor, der für die beiden Basiswährungspaare EUR/USD und GBP/USD entwickelt wurde. Mit individuellen Einstellungen kann er auch sehr gut mit anderen Währungspaaren arbeiten. Der EA implementiert eine vollständige, voll funktionsfähige und exakte mechanische Handelsstrategie, die keinen Platz für Emotionen lässt. Er basiert auf den Standard-MT4-Indikatoren "EMA" und "Stochastic Oscillator". Die Strategie funktioniert nur auf dem Zeitrahmen M5. Sie is
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
HIBgRID
Luca Pulito
5 (2)
Experten
Verfolgen Sie die Live-Performance: Aggressive Einstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/564559 Revolutionäres Hybrid-Grid: mehr als 13 Jahre Backtest mit Startguthaben ab 100 Dollar - SEHR WICHTIG FÜR BACKTEST-DEMO: bitte Backtest-Anleitung lesen oder per PM fragen. Beschreibung: Der HIBgRID ist ein Hybrid Grid EA, der auf den mean-reverting Charakteristika des Paares GBP/CAD bei geringer Volatilität und geringem Volumen basiert. Der EA nutzt die mathematischen Prinzipien des Ornstein-Uhle
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
Der Berater umfasst drei unabhängige Strategien, die nach den Methoden der Verteilung von Trendphasen für die Ausarbeitung jeder der Strategien arbeiten. Der Mittelwertbildungsmodus wird angewendet, der es Ihnen ermöglicht, eine Gruppe von Aufträgen ohne Verlust zu schließen. Der EA hat die Möglichkeit, alle Aufträge notfallmäßig zu schließen, wenn sie den in den Einstellungen angegebenen Betrag und Gesamtgewinn in der Einzahlungswährung erreichen. Der Berater bestimmt automatisch den 4- und
Purple Ice
Andrea Ferrino
Experten
Lila Eis Purple Ice ist ein voreingenommener Handelsroboter, der zu vordefinierten Stunden an bestimmten Tagen verkauft und kauft. Er wurde für die drei Crosses EURJPY , EURAUD und EURNZD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt. Hauptmerkmale Abwesenheit von gefährlichen Algorithmen. Es funktioniert nur, wenn der Balken geschlossen ist. Jede Order hat ein schützendes dynamisches SL- und TP-Niveau, das auf der aktuellen Volatilität basiert. Einfach zu bedienen, keine Optimierung erforderlich, sehr weni
Price Action Zeus
Zamzuri Saad
Experten
Dieser EA lädt Support- & Resistance-Trendlinien und handelt rein auf Basis der Preisaktion von Breakout- oder Swing-Strategien. Kein Effekt bei manueller Eingabe. Es ist möglich, diesen Expert Advisor als Indikator zu verwenden. Er bietet sowohl sichere Hedging- als auch Multingle-Methoden mit manuellem Einstieg über das Control Panel. Strategie 1: Breakout Swing Major & Swing Minor. Strategie 2: Swing Pivot High Low nur des Major Trends. Arbeitsweise Verwenden Sie einen 15-Minuten-Zeitrahmen-C
KingMaker Ultimate Scalper
Pappathi Murugesan
Experten
KingMaker Ultimate Scalper Expert Advisor ZeitFrame - 5 Minuten Mindestguthaben - 200$ Paare - Wichtige Währungspaare, wie - EURUSD, GBPUSD, USDJPY .... etc Run Low Spread Forex Broker oder ECN Broker Geld-Management Risikomanagement anpassen SafeMode - Wahr/Falsch Einstellung: Sie haben 200$ eingezahlt, lassen Sie EA nur auf 2 oder 3 Währungspaaren laufen Automatische Erhöhung und Verringerung der Losgröße
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
Nice try super diddy trend
Andrey Kozak
Indikatoren
Nice Try Super Diddy Trend – ein innovatives technisches Analysetool, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ein tiefes Verständnis der Marktdynamik anstreben. Dieser Indikator verwendet komplexe Algorithmen zur Berechnung von Liquiditätsflüssen und Momentum, um potenzielle Umkehrpunkte und Trendfortsetzungen zu identifizieren. Einzigartigkeit und Wert Nice Try Super Diddy Trend ist mehr als nur ein Signalgeber – er analysiert die verborgene Struktur des Marktes, indem er die Amplitude d
Black Jack v4
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Experten
Forex Bot Black Jack ist ein zuverlässiger trendfolgender Handelsalgorithmus, der den Handel auf dem Forex-Markt automatisiert. Der Handel auf dem Forex-Markt ist komplex und dynamisch und erfordert viel Zeit, Mühe und Erfahrung für eine erfolgreiche Teilnahme. Mit der Entwicklung von Handelsrobotern haben Händler nun jedoch die Möglichkeit, ihre Strategien zu automatisieren und von Markttrends zu profitieren, ohne unzählige Stunden mit der Datenanalyse zu verbringen. Forex Bot Black Jack ist e
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experten
Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen . Und das ist noch nicht alles: Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis , falls du es noch nicht besitzt. Zusätzliche 10% Rabatt , wenn du bereits Kunde bist. Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt. Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen,
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
Extractors MT4
DRT Circle
Experten
Extraktoren für XAUUSD Extractors für XAUUSD ist ein professioneller Expert Advisor für Händler, die Wert auf Präzision, kontrolliertes Risiko und eine flexible Handelslogik beim Handel mit Gold (XAUUSD) legen. Er integriert zwei fortschrittliche integrierte Strategien und fünf flexible Marktansatzmodi und gibt Händlern die volle Kontrolle darüber, wie das System Trades unter verschiedenen Marktstrukturen interpretiert, eingibt und verwaltet. Extractors basiert auf umfangreichen Forschungs- und
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Experten
Real Miner EA ist ein intelligenter Trenddetektor-Roboter, der fortschrittliche mathematische und statistische Theorien verwendet. Die Einstiegsfilter haben leistungsstarke und erweiterte Korrekturen an den Einstiegspunkten. Alle Trades werden durch TP/SL angetrieben, um das Risiko des Kontos zu kontrollieren. Außerdem wurden einige intelligente Algorithmen in den EA eingebaut, um einige Einstellungen basierend auf ausgewählten Symbolen und Zeitrahmen automatisch anzupassen. So ist die Verwendun
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experten
Sie können jetzt die Demo-Version von Aurum Apex im Reiter Kommentare herunterladen, um die Live-Performance bei Ihrem eigenen Broker zu bewerten! Aurum Apex EA ist ein leistungsstarkes zu 100 % automatisiertes Handelstool, das für die MT4-Plattform entwickelt wurde. Es analysiert den Markt in Echtzeit und erkennt verschiedene Handelsmöglichkeiten. Geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen bietet Aurum Apex EA drei Risikomodi, die über den Risikoparameter einstellbar sind: Risiko = 0,1 (Niedri
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
Weitere Produkte dieses Autors
One King Stocks and Crypto
Dimitri Nepomniachtchi
Experten
Worüber wir sprechen: Dieser Assistent kann Ihnen für eine lange Handelskarriere dienen. Optimiert für die Fälle, in denen Sie mit Prognosen arbeiten und eine Aktie oder einen Krypto-Coin billiger kaufen und teurer verkaufen wollen. Haben Sie einen geschätzten Schlusskurs für den Gewinn: - Wenn ja, dann werden wir den Roboter so einrichten, dass er den Preis mit größerem Gewinn und geringerem Risiko erreicht. - Wenn nicht, wenn Sie nicht genau wissen, wie viel eine Aktie oder ein Coin wachsen ka
FREE
BreakOut Space Center Projection
Dimitri Nepomniachtchi
5 (2)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie 1 den Trend erkennen und die großen und kleinen Trends durch Einzeichnen von Linien verfolgen. Wenn der Kurs den Korridor der Linien verlässt, dann wird der Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit zur nächsten Linie gehen und auf dieser umkehren. 2 Long-Linie - Legen Sie Linien entlang der Zentren von Fraktalen, kann der Indikator das Fraktal des zweiten Punktes erkennen (Zahlenbalkenanalyse). Oft nähert sich der Kurs der Linie sogar nach einer Woche oder einem Monat u
FREE
BreakOut Space Fixation
Dimitri Nepomniachtchi
4.5 (2)
Indikatoren
Eine EA-Version ist in Vorbereitung. Sie können eine private Nachricht "Benachrichtigung über EA-Version" senden. EA wird vielseitig sein mit vielen Einstellungen für den Handel mit verschiedenen Indikatoren. Der neue EA wird auch den Handel mit diesem Indikator ermöglichen. Zum Beispiel, dass Signale nach X Signalen/Balken bis X Signale/Balken in eine Richtung, vor dem Wechsel der Richtung. Wenn der Break Out vor/nach dem Signal eines anderen Indikators erfolgt. Sammeln Sie den Gewinn bei jed
FREE
Magics Scanner Flip addon
Dimitri Nepomniachtchi
Experten
Dieses Addon wird geöffnete Orders von Experten mit einer magischen Zahl aufgreifen und invertiert an EA`s HOLDER übertragen. Wenn Ihr Trading-Bot eine Buy-Order eröffnet, dann wird EA`s HOLDER eine Sell-Order eröffnen. Wenn Ihr Trading-Bot eine Sell-Order eröffnet, dann wird EA`s HOLDER eine Buy-Order eröffnen. Dann arbeitet EA`s HOLDER mit den von ihm eröffneten Aufträgen gemäß Ihren Einstellungen: -Kopieren , nicht kopieren, beenden. - Ändern Sie die Stops auf Ihre eigenen. SL TP. Original od
FREE
Magics Scanner addon
Dimitri Nepomniachtchi
Experten
EA scannt Trades nach magischen Zahlen von Handelsrobotern in mt4-Terminals. Dann übergibt er die Daten zu den Trades an EA`S HOLDER weiter , der die Ein- und Ausstiegssignale filtert, indem er seine eigenen Filter für Eröffnungs- und Schließungsaufträge anwendet . Auf diese Weise führt EA`S HOLDER seinen Handel auf der Grundlage der Signale der laufenden Roboter durch . Öffnen Sie Ihre eigenen Orders. Ihre Handelsroboter senden Signale an diesen Scanner . Der Scanner sendet Signale an den übe
FREE
Min Max spread study
Dimitri Nepomniachtchi
Indikatoren
Kennen Sie die Spreads, mit denen Ihre Geschäfte eröffnet werden? Wie gut kennen Sie die Spreads, zu denen Ihre Trades eröffnet werden / wurden. Die Hauptaufgabe des Indikators. Dem Benutzer/Händler zu helfen, die Spreads im Handelsterminal zu studieren. Informationen über den minimalen und maximalen Spread auf jeder Kerze, ab M1 und darüber, zu erhalten. Diese Informationen werden in den folgenden Fällen helfen: - Maximale Handelsspanne EA --- Wenn Ihr Broker hat kleinere Spreads oder durchs
Live Go
Dimitri Nepomniachtchi
Experten
Stellen Sie Ihren Lieblingsindikator ein und beginnen Sie mit dem Handel. Finden Sie Ihren Lieblingsindikator durch virtuelle Tests. - Virtuelles Trading - Ohne Eröffnung von Trades auf einem Live- oder Demokonto. ---- Alle Transaktionen werden nur für Sie gespeichert und die Handelsstatistiken werden auf dem Chart angezeigt. ---- Live Go führt einen vollständigen Handelstest in Echtzeit durch und zeigt übersichtliche Testberichte an. ---- Live Go öffnet und schließt Trades ohne Spread / mit S
EAs Holder
Dimitri Nepomniachtchi
Experten
EA's HOLDER - Verwalten Sie mehrere Handelsroboter unter voller Kontrolle EA's HOLDER ist ein fortschrittliches System für Trader, das Ihnen hilft, mehrere Handelsroboter (EA) effektiv zu verwalten. Mit dem Programm können Sie Ihre Roboter auf separate virtuelle Konten verteilen und jedes mit individuellen Risiken und Handelsparametern anpassen. The price is temporarily reduced. This is an expensive technical assistant that has gone through many versions, ideas, time and money. In meinem persön
Fast flat
Dimitri Nepomniachtchi
Indikatoren
Der Fast-Flat-Indikator kann kurze Flats nach einem Kursanstieg oder -rückgang erkennen und Sie darüber informieren. Hier kann der Preis weiter steigen oder umkehren. ++ Der Indikator ist offen für beliebige Flat-Einstellungen. Sie werden wahrscheinlich einige Tests durchführen müssen, um sich den besten Ergebnissen zu nähern. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie in den Kommentaren Ihre Tests, Parameter und Ratschläge mit anderen Nutzern teilen würden, die vielleicht auch Ihre Ergebnisse verbes
A B fractals and voids projection lines
Dimitri Nepomniachtchi
Indikatoren
Ein Indikator der unabhängigen technischen Analyse durch Fraktale und Ausbrüche. Halbautomatische Zeichnung von Linien entlang der Punkte "A und B" in einer Angelegenheit von Klicks. Die klassische Version ist kostenlos in meinem Shop unter dem Namen "BreakOut Space Center Projection " erhältlich. Sie können sie nach Belieben verwenden, die Ergebnisse der Indikatoren werden die gleichen sein, aber ich wollte den Prozess der technischen Analyse so sehr vereinfachen und habe einen recht komfortabl
ECNture Piranha Bar
Dimitri Nepomniachtchi
Experten
Ein Schwarm von Piranhas verschlingt die Handelsbalken auf dem Chart und sammelt Gewinne ein. Sie jagen, erhalten Signale zum Handeln und steigen in den Markt ein. Sie warten nicht lange auf weit entfernte Beute, sondern ruhen sich aus, bis sie in der Nähe ist, oder wechseln zu einem neuen Balken und verschlingen ihn, wenn er steigt oder fällt. Dies geschieht so schnell und unmerklich auf dem Chart, dass die Zahl der geschlossenen Aufträge im Statistikfenster steigt und die Gewinnlinie sich nach
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension