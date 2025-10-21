ECNture Raging Gold

Gold ist ein beliebtes Handelsinstrument für Trader. Es bietet günstige Bedingungen für den langfristigen Handel und das Scalping für schnelle Gewinne.

Lesen Sie es, schauen Sie nicht zwischen die Zeilen, nur dann werden Sie verstehen, was für ein Monster das ist, das ist das Wort, das ich schrie, als meine Schlüssel das Schloss zur Welt des Handels öffneten, was mich völlig aufrüttelte und viele weitere Türen öffnete, sowohl im Handel als auch in meiner Karriere.

Die Sterne des Schicksals führten mich dazu, einen Handelsroboter für Gold zu entwickeln. Genauer gesagt, für Gold. Es geht nicht nur um ständiges Testen, Forschen, Berechnen und langwierige Entwicklung. Es handelt sich um ein Modell, das sich im Laufe der Zeit den Idealen eines stabilen Goldhandels angenähert hat, wobei ich mich mehr auf Backtesting als auf einen einfachen Backtest stütze. Der Algorithmus spielt hier eine Schlüsselrolle und hat seine Effektivität in folgenden Bereichen bewiesen: Währungen - EURUSD GBPUSD Aktien - Apple, AMD, Amazon, Boeing, Broadcom, Chevron, Citigroup, Google, Home Depot, IBM, JP Morgan, Nike, NVDA, QUALCOMM, Starbucks, Tesla, U.S. Health (ca. 80% der getesteten Werte). Viele von ihnen haben einen durchschnittlichen Spread, der niedriger ist als der für den Test verwendete.

Bitcoin - Stabiles, ewig steigendes Wachstum.

Algorithmische Berechnungen für Währungen. Sie wurden vor etwa fünf Jahren entwickelt. Damals habe ich einen EURUSD-Handelsroboter erstellt, der von 2009 bis 2019 backgetestet wurde, mit konstanten Aufwärtsgewinnen, aber manchmal langen Stopps mit einer flachen Bilanz. Ich habe ihn nicht gehandelt, aber ich habe ihn ausprobiert, aber nicht weitergemacht, weil ich keine Geduld hatte. Letztendlich blieb mein Bot in den Archiven, während ich weiter nach dem Besten suchte, das ich erstellen konnte. Heute wird derselbe Backtest während meiner Abwesenheit durchgeführt, in den 5-6 Jahren, in denen ich ihn kaum angerührt habe. Mit einem erschwinglichen Spread und den gleichen Parametern. Hätte ich damals tausend Dollar bei einem geeigneten Broker eingezahlt, könnte ich heute gute Gewinne sehen.

Ich werde Sie nicht mit langen Details langweilen; ich erzähle es Ihnen gerne bei einer Tasse Kaffee in einem Café am Meer. Ein gutes Geschäft profitiert immer von einem persönlichen Treffen und nicht von einer digitalen Abwicklung.

Lassen Sie uns zum Punkt kommen. Was es leisten kann. Ich erkläre es Ihnen der Reihe nach:

- Aktien. Die Tests der Aktienstrategie-Tester laufen gut, wobei echte Spreads von bekannten Brokern verwendet werden. Allerdings ist mir schon früh aufgefallen, dass während des visuellen Tests Stop-Orders während Gaps ausgelöst wurden, wenn der Aktienhandel geschlossen ist. Bevor ich den Aktienhandel aufgegeben habe, habe ich "24/7 Aktienhandel" gegoogelt und zwei Broker gefunden, die diese Option anbieten, nicht 24/7, sondern 22 Stunden am Tag oder 24 Stunden am Tag, einschließlich der Wochenenden. Es handelt sich um Broker, die MT4 unterstützen. Ich selbst habe einen solchen Handel noch nicht eingerichtet. Mit diesem Bot haben Sie die Möglichkeit, ihn selbst zu testen, den Demohandel auszuprobieren und vielleicht sogar Ihr eigenes Glück beim Aktienhandel zu finden. Der Bot kann auch Ein- und Ausstiegssignale für Aktien generieren, was bei Aktienhandels-Enthusiasten, die das Thema selbst nicht verstehen, sehr beliebt ist.





- Währung. Meine neuen Parameter bestehen den EURUSD/GBPUSD-Test mit gutem Wachstum, was wiederum die Vielseitigkeit des Algorithmus beweist, aber ein Spread von 2x ohne Kommissionen ist unrealistisch. Ich behalte meine alten EURUSD-Einstellungen im Bot bei, die vor etwa 5-6 Jahren (seit 2009) getestet wurden, zusammen mit einigen neuen Änderungen. Tests zufolge könnte es jedoch zu einer Wachstumsflaute kommen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Risikohandel die Einzahlung zunichte macht, aber Sie sollten bereit sein zu warten. Idealerweise eröffnen Sie das Konto und lassen es zwei Jahre oder länger laufen. Übrigens: Auch bei Gold kann es bei einem langen Test zu einem Drawdown von etwa einem Monat ab dem letzten Wachstumshöhepunkt kommen, aber je niedriger die Provisionen und Spreads sind, desto geringer sind die Verluste und desto schneller ist das Wachstum.

- Kaffee. Gutes Wachstum, aber der Spread lässt es nicht zu. Wenn Sie einen Spread von bis zu 10 haben, lassen Sie es mich bitte wissen.

- Kryptowährungen. Ich bin fast enttäuscht, dass die Tests nicht für Bitcoin geeignet sind. Nachdem ich nur eine Stunde von den schönen Tests entfernt war, habe ich die Gold-Parameter mit 100 multipliziert. Der Algorithmus, die Pending Order und der Gewinn waren etwas höher. Der Stop-Loss wurde auf das Minimum gesetzt, und bei einem Spread von 1500 schoss die Gewinnlinie nach oben (im Strategietester). Bei einem Spread von 3000 beginnen die Verluste zu steigen, aber die Rendite ist immer noch erstaunlich. Es gibt einen Broker auf dem Markt mit einem Spread von 1500-1650, der gelegentlich höher geht, aber er erfordert eine sehr große Einzahlung, um zu beginnen. Vielleicht funktioniert er, vielleicht auch nicht.

- Gold. Beeindruckende Tests. Unter Berücksichtigung der realen Bedingungen des Brokers. Da er bereits aktiv im Demohandel tätig ist, ist meine vorherige Argumentation nicht mehr relevant. Ich kann es kaum erwarten, ihn auf einem echten Konto zu testen; er erfordert eine ziemlich große Einzahlung. Sie stimmt eindeutig mit den Ergebnissen des Strategietesters überein. Ich habe sie auf zwei Demos laufen lassen. Bei der ersten, mit Standardbedingungen, gab es ein Wachstum, aber es ist klar, wie die Gewinne von den hohen Provisionen verschluckt werden. Mit einem besseren Broker gibt es solche Hindernisse nicht; es gibt ein schnelles und sicheres Wachstum nach oben. Das hätte ich fast vergessen. Es funktioniert bei GOLD- oder XAUUSD-Instrumenten mit zwei Dezimalstellen. Für dreistellige Konten werde ich später eine Einstellung mit einem Verhältnis von 1 zu 10 hinzufügen. Wenn Sie es dringend brauchen, kontaktieren Sie mich bitte.

Gemeinsam für alle

Micro-Trades werden hier verarbeitet und fast sofort geschlossen. Eine Stop-Order kann einen ganzen Tag lang warten. Aber nein, wir sind nicht die Art von Bot, die Dutzende von Micro Trades öffnet, die das Terminal einfrieren könnten. Bei mir persönlich kommt es manchmal zum Einfrieren, da ich etwa zehn Terminals gleichzeitig laufen habe. Wenn das Terminal einfriert, ist es am besten, nichts anzuklicken; die Auftragsabwicklung erfolgt im Hintergrund und wird irgendwann wieder normal funktionieren.

Sparen Sie bei Swaps. Wahrscheinlich werden mehr als 97 % der Aufträge nicht auf den nächsten Tag übertragen. Zumindest bei Gold.

Drawdown, laut Tests bleiben sehr gute Ergebnisse mit einem Drawdown von etwa 10-20%.

Ein allgemeiner Berechnungsalgorithmus, der für eine ganze Gruppe von Handelsinstrumenten mit den gleichen Parametern verwendet werden kann.

Monitoring >>> >> Demokonto mit hohem Erfolg von Anfang an. Von einem echten, großen, regulierten Broker. Das Demokonto emuliert ein reales Handelskonto für große Trader. Die Preisänderungen sind zwischen dem Demokonto und dem realen Konto identisch. Ich habe es noch nicht mit einem realen Konto gestartet. Aktiver Goldhandel mit einer festen Losgröße von 0,05 und 0,1 mit zwei Parametern. Sie können Ctrl+D zu Ihren Favoriten hinzufügen, um die Entwicklung des Handels zu verfolgen.

Video



Das Video zeigt den Start des Roboters, Testergebnisse für Gold, Aktien und Bitcoin. Es beweist die Flexibilität des Algorithmus anhand einer Reihe von Berechnungen.

Ich empfehle die Einstellung auf gute Qualität, die Schaltfläche befindet sich unten rechts.

Starten und Testen

Im Roboter habe ich den Algorithmus und die Handelsparameter nach Kategorien getrennt: Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Gold. Wählen Sie aus allen Optionen eine der gewünschten aus und führen Sie Ihren ersten Backtest durch, am besten mit einer hochwertigen Simulation. Beginnen Sie mit einem minimalen Spread, dann mit den Spreads Ihres Brokers. Wenn diese hoch sind, gibt es Broker mit erschwinglichen Spreads. Vor allem bei großen Einlagen können die Provisionen niedriger und die Spreads kleiner sein.





Die Einstellungen wurden vereinfacht. Sie können die Parameter über Dropdown-Menüs ändern. Schauen Sie sich das Video an; dort sehen Sie, wie Sie die Strategie auf Gold (XAUUSD) von Anfang an starten können. Die anderen Parameter sind nach den Handelsinstrumenten benannt. Sie können sie ausprobieren.

Echter Handel

Sie können jederzeit mit dem Handel beginnen, aber das Risikomanagement Ihrer Mittel liegt in Ihrer Verantwortung. Es ist nicht ratsam, sofort ein echtes Konto mit demselben Risiko wie in den Tests zu eröffnen.

Strategietester -> Auswahl eines Brokers -> Demo -> Echtes Konto mit einem festen Mindestlot und erst dann freier Handel.

Nachrichten

Eine Version für eine fremde Plattform und Börse ist in Arbeit. Beide Bots sind ECNture. Derzeit gibt es keine Spreads oder Kommissionen auf beliebte Kryptowährungen. Niedrige Kommission auf Gold.

Bleiben Sie dran oder kontaktieren Sie uns, um über den Fortschritt informiert zu bleiben.