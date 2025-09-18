Währungen / MSFT
MSFT: Microsoft Corporation
508.45 USD 1.57 (0.31%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSFT hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 507.66 bis zu einem Hoch von 513.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Microsoft Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSFT News
MSFT on the Community Forum
Tagesspanne
507.66 513.07
Jahresspanne
344.79 555.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 510.02
- Eröffnung
- 511.49
- Bid
- 508.45
- Ask
- 508.75
- Tief
- 507.66
- Hoch
- 513.07
- Volumen
- 30.960 K
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 1.69%
- 6-Monatsänderung
- 35.71%
- Jahresänderung
- 18.67%
