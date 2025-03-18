- Übersicht
IYZ: iShares U.S. Telecommunications ETF
Der Wechselkurs von IYZ hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.49 bis zu einem Hoch von 32.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Telecommunications ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYZ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IYZ heute?
Die Aktie von iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) notiert heute bei 32.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 32.49 - 32.80 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.71 und das Handelsvolumen erreichte 1193. Das Live-Chart von IYZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IYZ Dividenden?
iShares U.S. Telecommunications ETF wird derzeit mit 32.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IYZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich IYZ-Aktien?
Sie können Aktien von iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) zum aktuellen Kurs von 32.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.67 oder 32.97 platziert, während 1193 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IYZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IYZ-Aktien?
Bei einer Investition in iShares U.S. Telecommunications ETF müssen die jährliche Spanne 23.97 - 32.80 und der aktuelle Kurs 32.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.21% und 20.69%, bevor sie Orders zu 32.67 oder 32.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IYZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Telecommunications ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) im vergangenen Jahr lag bei 32.80. Innerhalb von 23.97 - 32.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Telecommunications ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Telecommunications ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) im Laufe des Jahres betrug 23.97. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.67 und der Spanne 23.97 - 32.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IYZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IYZ statt?
iShares U.S. Telecommunications ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.71 und 25.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.71
- Eröffnung
- 32.70
- Bid
- 32.67
- Ask
- 32.97
- Tief
- 32.49
- Hoch
- 32.80
- Volumen
- 1.193 K
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 1.21%
- 6-Monatsänderung
- 20.69%
- Jahresänderung
- 25.94%