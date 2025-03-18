クォートセクション
通貨 / IYZ
IYZ: iShares U.S. Telecommunications ETF

32.67 USD 0.04 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IYZの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり32.49の安値と32.80の高値で取引されました。

iShares U.S. Telecommunications ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IYZ株の現在の価格は？

iShares U.S. Telecommunications ETFの株価は本日32.67です。32.49 - 32.80内で取引され、前日の終値は32.71、取引量は1193に達しました。IYZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Telecommunications ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Telecommunications ETFの現在の価格は32.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.94%やUSDにも注目します。IYZの動きはライブチャートで確認できます。

IYZ株を買う方法は？

iShares U.S. Telecommunications ETFの株は現在32.67で購入可能です。注文は通常32.67または32.97付近で行われ、1193や-0.09%が市場の動きを示します。IYZの最新情報はライブチャートで確認できます。

IYZ株に投資する方法は？

iShares U.S. Telecommunications ETFへの投資では、年間の値幅23.97 - 32.80と現在の32.67を考慮します。注文は多くの場合32.67や32.97で行われる前に、1.21%や20.69%と比較されます。IYZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Telecommunications ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Telecommunications ETFの過去1年の最高値は32.80でした。23.97 - 32.80内で株価は大きく変動し、32.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Telecommunications ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Telecommunications ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Telecommunications ETF(IYZ)の年間最安値は23.97でした。現在の32.67や23.97 - 32.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IYZの動きはライブチャートで確認できます。

IYZの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Telecommunications ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.71、25.94%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.49 32.80
1年のレンジ
23.97 32.80
以前の終値
32.71
始値
32.70
買値
32.67
買値
32.97
安値
32.49
高値
32.80
出来高
1.193 K
1日の変化
-0.12%
1ヶ月の変化
1.21%
6ヶ月の変化
20.69%
1年の変化
25.94%
