Курс IYZ за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.49, а максимальная — 32.80.

Следите за динамикой iShares U.S. Telecommunications ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.