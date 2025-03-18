- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IYZ: iShares U.S. Telecommunications ETF
Курс IYZ за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.49, а максимальная — 32.80.
Следите за динамикой iShares U.S. Telecommunications ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IYZ
- Why Verizon Shares Are Sliding On Monday - Verizon Communications (NYSE:VZ)
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- IYZ: Concentrated Telco ETF, Hard To See The Upside (BATS:IYZ)
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Telecomm ETFs in Focus After VZ & T's Q2 Earnings Beat
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- XTL ETF: Beware Of Slower Growth Looking Forward
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IYZ сегодня?
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) сегодня оценивается на уровне 32.67. Инструмент торгуется в пределах 32.49 - 32.80, вчерашнее закрытие составило 32.71, а торговый объем достиг 1193. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Telecommunications ETF?
iShares U.S. Telecommunications ETF в настоящее время оценивается в 32.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.94% и USD. Отслеживайте движения IYZ на графике в реальном времени.
Как купить акции IYZ?
Вы можете купить акции iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) по текущей цене 32.67. Ордера обычно размещаются около 32.67 или 32.97, тогда как 1193 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IYZ?
Инвестирование в iShares U.S. Telecommunications ETF предполагает учет годового диапазона 23.97 - 32.80 и текущей цены 32.67. Многие сравнивают 1.21% и 20.69% перед размещением ордеров на 32.67 или 32.97. Изучайте ежедневные изменения цены IYZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Telecommunications ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) за последний год составила 32.80. Акции заметно колебались в пределах 23.97 - 32.80, сравнение с 32.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Telecommunications ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Telecommunications ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) за год составила 23.97. Сравнение с текущими 32.67 и 23.97 - 32.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IYZ?
В прошлом iShares U.S. Telecommunications ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.71 и 25.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.71
- Open
- 32.70
- Bid
- 32.67
- Ask
- 32.97
- Low
- 32.49
- High
- 32.80
- Объем
- 1.193 K
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 20.69%
- Годовое изменение
- 25.94%