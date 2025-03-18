КотировкиРазделы
Валюты / IYZ
Назад в Рынок акций США

IYZ: iShares U.S. Telecommunications ETF

32.67 USD 0.04 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IYZ за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.49, а максимальная — 32.80.

Следите за динамикой iShares U.S. Telecommunications ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IYZ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IYZ сегодня?

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) сегодня оценивается на уровне 32.67. Инструмент торгуется в пределах 32.49 - 32.80, вчерашнее закрытие составило 32.71, а торговый объем достиг 1193. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Telecommunications ETF?

iShares U.S. Telecommunications ETF в настоящее время оценивается в 32.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.94% и USD. Отслеживайте движения IYZ на графике в реальном времени.

Как купить акции IYZ?

Вы можете купить акции iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) по текущей цене 32.67. Ордера обычно размещаются около 32.67 или 32.97, тогда как 1193 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IYZ?

Инвестирование в iShares U.S. Telecommunications ETF предполагает учет годового диапазона 23.97 - 32.80 и текущей цены 32.67. Многие сравнивают 1.21% и 20.69% перед размещением ордеров на 32.67 или 32.97. Изучайте ежедневные изменения цены IYZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Telecommunications ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) за последний год составила 32.80. Акции заметно колебались в пределах 23.97 - 32.80, сравнение с 32.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Telecommunications ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Telecommunications ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) за год составила 23.97. Сравнение с текущими 32.67 и 23.97 - 32.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IYZ?

В прошлом iShares U.S. Telecommunications ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.71 и 25.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.49 32.80
Годовой диапазон
23.97 32.80
Предыдущее закрытие
32.71
Open
32.70
Bid
32.67
Ask
32.97
Low
32.49
High
32.80
Объем
1.193 K
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
20.69%
Годовое изменение
25.94%
06 октября, понедельник